Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.11 комментариев
При авиаударе Израиля по жилому дому в Ливане погибли 18 человек
Авиаудар израильских ВВС по жилому дому на севере Ливана унес жизни 18 человек
В результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Эйто, на севере Ливана, погибли 18 человек, включая беженцев, следует из сводки Ливанского общества Красного Креста.
В сводке также сообщается, что еще четверо ливанцев получили ранения различной степени тяжести. Дом, подвергшийся атаке, был убежищем для беженцев с юга Ливана. Спасательные службы продолжают разбор завалов, и прогнозируется, что количество жертв может увеличиться, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала проводить обстрелы Южного Ливана в октябре 2023 года, что уже привело к гибели 2306 человек. В одной из атак пострадали четыре медика Красного Креста, когда они находились на месте очередного удара в поселении Сабрин. В результате авиаударов израильских ВВС по северным районам Ливана в воскресенье погибли 11 человек и 19 получили ранения.