При авиаударе Израиля по жилому дому в Ливане погибли 18 человек

В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ

Tекст: Антон Антонов

По данным армейской пресс-службы, беспилотник атаковал базу рядом с городом Биньямина – Гиват-Ада. «В результате инцидента погибли четыре солдата ЦАХАЛ, еще семь получили серьезные ранения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

По данным Times of Israel, израильские военные не смогли сбить беспилотник, так как он пропал с радаров, вероятно, спустившись низко к земле. Сирены тревоги не прозвучали, так как предполагалось, что беспилотник разбился или был перехвачен.

Ранее «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии вблизи города Биньямина. Бригада «Голани» – первая пехотная бригада Армии обороны Израиля, сформирована в 1948 году, дислоцирована в Северном военном округе страны. Во время Второй ливанской войны 2006 года одно из подразделений бригады (51-й батальон, состоявший из срочников) понесло серьёзные потери в ходе штурма и прочёсывания населённого пункта Бинт-Джбейль на юге Ливана, превращённого боевиками организации «Хезболла» в укреплённый район.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два беспилотника пересекли границу Израиля, но только один из них был перехвачен. Второй беспилотник взорвался вблизи города Биньямина. Сирены воздушной тревоги перед этим не сработали. Сообщалось о 67 пострадавших.