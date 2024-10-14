Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.12 комментариев
Ливан заявил о гибели 2,3 тыс. человек в результате израильских обстрелов
В результате израильских обстрелов, которые продолжаются с осени 2023 года, в Ливане погибли 2 тыс. 306 человек, сообщил минздрав страны.
Пострадали около 10,7 тыс. человек. Уточняется, что речь идет о «предварительной статистике израильских обстрелов районов Южного Ливана, Бекаа, Бейрута и его пригородов», передает РИА «Новости».
Напомним, ситуация в регионе обострилась после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль в октябре 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Также Израиль обменивался ударами с формированиями «Хезболлы» в Ливане. В сентябре 2024 года Израиль начал вторжение в Ливан.