В результате атаки израильских ВВС в двух поселках в Ливане погибли 11 человек

Авиаудары Израиля по Ливану привели к гибели 11 человек и ранениям 19 мирных жителей

Tекст: Денис Тельманов

Израильские ВВС совершили авиаудары по северным районам Ливана, сообщает ТАСС. Основные удары пришлись на поселки Эль-Муайсара и Дейр-Билла.

В Эль-Муайсара погибли девять человек и ранены пятнадцать мирных жителей. Это шиитский поселок, расположенный в Фтух-Кесруан, рядом с христианскими районами. Ранее, 25 сентября, здесь был убит член «Хезболлах» шейх Хусейн Амро.

В Дейр-Билла, находящемся в 15 км от Батруна, погибли два человека и четверо получили ранения. Этот район также преимущественно населен христианами. Кроме того, портал Elnashra сообщил об ударах по объектам «Хезболлах» в Картабе, но данные о жертвах оттуда пока не поступили.

Воздушные удары затронули и центральный Ливан. В долине Бекаа, вблизи города Захле, атаковали больницы «Телль-Шиха» и «Райяк», которые продолжили работу несмотря на нанесенный ущерб.

В южном округе Набатия был поврежден исламский медицинский центр «Хезболлах» в Айтите, где пострадали санитары и была выведена из строя система электроснабжения.

Израильские удары были направлены на населенные пункты вдоль трассы Баальбек – Хомс, где находятся базы «Хезболлах». Сообщается о погибших и раненых, их численность уточняется.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль не остановит военные действия в секторе Газа и на юге Ливана, пока не достигнет поставленных целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз.

