Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
На Камчатке обнаружили уникальный гигантский гриб
На Камчатке нашли редкий гриб головач гигантский
В Быстринском природном парке на Камчатке впервые обнаружили головач гигантский, способный вырасти до 80 сантиметров в диаметре всего за неделю.
Ученые обнаружили редкий гриб головач гигантский (Calvatia gigantea) в Быстринском природном парке на Камчатке, передает РИА «Новости».
Находку сделали в ходе экспедиции специалистов сети природных парков «Вулканы Камчатки» и ботаника Ольги Чернягиной. В пресс-службе парка отметили, что этот вид прежде не встречался в Быстринском районе.
Головач гигантский относится к семейству шампиньоновых и отличается внушительными размерами – диаметр может достигать 80 сантиметров, а вес составлять несколько килограммов. По наблюдениям ученых, гриб способен вырасти до максимальных размеров всего за семь дней. В мировой практике известны случаи, когда экземпляры головача достигали 150 сантиметров в диаметре при массе до 23 килограммов.
Этот гриб представляет гастрономическую ценность лишь в незрелом виде, когда его мякоть остается белой и упругой. По питательной ценности головач гигантский сравним с мясом, яйцами и молочными продуктами.
Напомним, в августе в лесах Сихотэ-Алинского заповедника обнаружили ранее неизвестный науке гриб с необычными шаровидными спорами.
Ранее ученые в Сочи зафиксировали массовое скопление краснокнижных ядовитых грибов.