На Камчатке обнаружили уникальный гигантский гриб

Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Комплекс в Усть-Луге служит для переработки стабилизированного газового конденсата, который «Новатэк» добывает на своих месторождениях, прежде всего в Ямало-Ненецком округе. Затем энергоноситель доставляют по железной дороге в цистернах в кингисеппский порт», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

«Из стабилизированного газового конденсата делают бензин, мазут, авиакеросин – продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую затем отправляют на экспорт, а не на внутренний российский рынок. Это не дает Украине право говорить, что она своими ударами каким-то образом снижает боеспособность Вооруженных сил России», – продолжил аналитик.

«Если же часть лужских мощностей приостановит работу, то газовый конденсат будет отправляться на мировые рынки в сыром виде, что снизит маржинальность работы «Новатэка». Именно этого и добивается военно-политическое руководство Украины», – пояснил собеседник.

«ВСУ бьют по промышленным и стратегическим российским объектам в топливно-энергетической сфере, до которых могут дотянуться. При этом они могли бы, например, остановить работу нефтепровода «Дружба», перекрыв вентиль на своей территории. Но вместо этого Украина атакует его инфраструктуру в России, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы и обвинить нас в агрессии», – резюмировал он.

Утром в воскресенье над портом Усть-Луга российские силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА. «Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале «Новатэка». Емкости с топливом не затронуты огнем», – сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, службы собственника уже приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.

Усть-Луга – крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска, входящий в пятерку крупнейших портов Европы. Кроме комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата «Новатэка», на объекте работают терминалы по перевалке лесных грузов, серы, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, рыбный и угольный терминалы.

