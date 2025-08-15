Ученые открыли новый вид грибов в Приморье

В Сихотэ-Алинском заповеднике открыли новый вид грибов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые из Петербурга обнаружили в Сихотэ-Алинском заповеднике новый для науки вид грибов и впервые зафиксировали в России редкий индийский вид, передает РИА «Новости». Исследователи из Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН нашли необычные грибы на гнилой древесине в лесах возле кордона Зимовейный. В лаборатории выяснили, что находки действительно уникальны.

Как сообщили специалисты, все обнаруженные грибы относятся к плевротоидным агарикомицетам – это грибы с полукруглыми или вееровидными шляпками, прикрепленными в одной точке и не имеющие выраженной ножки. Один из открытых видов получил название Крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii) в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова. Этот гриб отличается небольшими плодовыми телами красновато-коричневого цвета и встречается только на стволах тополя Максимовича.

Главная особенность нового вида – шаровидные споры, покрытые микроскопическими шипиками, которые можно рассмотреть только под сканирующим электронным микроскопом. Второй важной находкой стал Крепидотус индийский (Crepidotus indicus). Гриб был впервые описан семь лет назад в Индии, позже найден в Северной Америке, а теперь впервые встречен в России.

Крепидотус индийский отличается яркими оранжево-розовыми шляпками размером один-два сантиметра. Он также растет на упавших стволах тополя Максимовича и предпочитает теплый климат. По мнению ученых, эта находка доказывает, что вид распространен шире, чем считалось ранее.

Оба найденных вида грибов играют важную роль в экосистеме, разлагая мертвую древесину и поддерживая круговорот веществ в лесу.

