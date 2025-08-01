Ученые установили происхождение картофеля от скрещивания с томатами

Ученые заявили о происхождении картофеля от скрещивания с томатами

Tекст: Вера Басилая

Современный картофель возник в результате естественного скрещивания с томатами, указывается в публикации журнала Cell, передает РИА «Новости».

По данным ученых, это событие произошло в Южной Америке примерно 9 млн лет назад. Происхождение картофеля многие годы оставалось неясным, поскольку его внешний вид схож с видами рода Etuberosum из Чили, которые не формируют клубней. Филогенетический анализ показал, что растения картофеля генетически ближе к томатам.

В рамках исследования были проанализированы 450 геномов культурного картофеля и 56 видов дикого, что позволило выявить стабильную смесь генетического материала Etuberosum и томата в каждом виде картофеля. Это говорит о древней гибридизации между двумя разными видами, у которых был общий предок около 14 млн лет назад. Примерно через 5 млн лет после расхождения они образовали гибрид, от которого и произошел современный картофель с клубнями.

Главный автор исследования Саньвэнь Хуан отметил: «Появление клубня дало картофелю огромное преимущество в суровых условиях, что привело к появлению множества новых видов и способствовало богатому разнообразию картофеля, которое мы видим сегодня».

Ученые выяснили, что ключевой ген SP6A, отвечающий за формирование клубней, был унаследован от томата, а ген IT1, контролирующий рост подземных стеблей, – от Etuberosum. Без этих генов картофель не смог бы образовывать клубни, что определяет его нынешнее значение как культуры.

Ранее ученые из Петербурга представили технологию для быстрого размножения семенного картофеля ценных сортов.