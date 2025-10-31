  • Новость часаМинобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»
    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Британского принца Эндрю лишили всех титулов
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира
    Центробанк аннулировал лицензию «Драйв клик банка»
    Bloomberg сообщил о доминировании России над НАТО в Арктике
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    31 октября 2025, 12:20

    Мантуров заявил об отсутствии цели закрыть рынок утильсбором

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул, что цель утильсбора – не закрытие рынка, а создание выгодных условий для локального производства и честной конкуренции.

    Правительство России не стремится использовать утильсбор для ограничения рынка, заявил в интервью РИА «Новости» первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Он отметил: «Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели »закрыть« рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции – понятно, что это затормозит их собственное развитие. Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика».

    Мантуров пояснил, что внесенные изменения в утильсбор не являются чисто заградительной мерой. По его словам, приоритетом остается формирование среды, при которой работа иностранных инвесторов возможна только при ликвидации каналов серого импорта автомобилей.

    Вице-премьер добавил, что ключевой задачей остается контроль над технологическими процессами на автопредприятиях. Он подчеркнул, что комплексный подход с учетом интересов российских производителей и инвесторов уже дал положительный результат на перезапущенных производственных площадках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора.

    Минпромторг уточнил, что изменения не затронут импортеров, оплативших сбор до вступления новых норм. Ведомство также рассматривает возможность отсрочки всех новых положений по расчету утильсбора на легковые автомобили.

    30 октября 2025, 19:41
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира

    Министр обороны Бельгии Франкен заявил о нежелании развязать войну с Россией

    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира
    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Тео Франкен пояснил, что его высказывания об угрозе стереть Москву с карты мира касались возможного ответного удара НАТО, а не прямых намерений Бельгии.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен объяснил на своей странице в соцсетях, что его слова об уничтожении Москвы относились к принципу ответного удара, а не к желанию Бельгии начать войну. Об этом сообщает ТАСС.

    По словам Франкена, альянс не находится в состоянии войны с Россией и не желает втягиваться в конфликт. Он подчеркнул, что принципы НАТО остаются оборонительными, а использование термина «стереть с карты мира» означало возможность коллективного ответного шага со стороны организации, а не Бельгии в одиночку. Министр заявил, что не отказывается от своих слов, и добавил к публикации композицию Calm Down (перевод: «успокойся»), подчеркнув, что не стоит нагнетать ситуацию.

    Франкен также процитировал в своем посте заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, который написал на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что в случае попытки испытать подводный аппарат «Посейдон» в Бельгии «эта страна исчезнет».

    В российском посольстве в комментарии для De Morgen назвали угрозы бельгийского министра полностью оторванными от реальности и маразмом. Дипломаты подчеркнули, что врагом для общественности являются не Россия, а такие политики, которые могут втянуть Европу в новую войну, и отметили, что Франкену приходится оправдываться за внутренние проблемы в Бельгии, включая падение уровня жизни и рост преступности. По их словам, заявления Франкена – проявление «милитаристского угара», охватывающего европейскую «партию войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна готовит пакет поддержки Украины объемом 1 млрд евро в рамках бюджета 2026 года. Российские дипломаты отметили резкое изменение внешнеполитического курса Бельгии и обвинили местные власти в поддержке антироссийской риторики. Руководство Бельгии во главе с премьером Бартом Де Вевером усиливает антироссийский курс, сближается с воинственным крылом НАТО и ЕС, что вызывает озабоченность России и загоняет двусторонние отношения в тупик.

    31 октября 2025, 09:51
    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам

    ВЦИОМ: Большинство россиян видят в иноагентах врагов и предателей

    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    @ Смак Андрея Макаревича/YouTube

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство россиян воспринимают иноагентов прежде всего как врагов и предателей, вызывающих отрицательные эмоции и раздражение, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.

    По данным исследования центра, негативное отношение к иноагентам сегодня преобладает среди россиян – понятие «иноагент» ассоциируется с образом врага, шпиона и предателя, следует из данных на сайте ВЦИОМ. Как отмечается в материале центра, слово «иноагент» чаще всего вызывает у граждан страх, недоверие и враждебность.

    В опросе указывается, что для большинства иноагент – это не просто человек с иными взглядами, а тот, кто действует против страны, чужой и опасный. Типичные ассоциации включают советские образы шпиона или лазутчика, а современные – «пятая колонна» и «чужой».

    Эмоциональное восприятие сопровождается требованием жестких мер в отношении обладателей такого статуса.

    ВЦИОМ также отмечает постепенное укрепление общественной поддержки маркировки иноагентов: одобрение закона выросло с 54% в 2022 году до 65% в 2025 году. Количество противников маркировки сокращается – за три года их число уменьшилось в полтора раза. Поддержка закона прослеживается среди людей всех возрастных групп.

    В последние годы россияне стали лучше осознавать тематику закона об иноагентах, а восприятие статуса иноагента прочно вошло в культурное поле. Согласно исследованию, среди наиболее запоминающихся оказываются артисты и блогеры, а не политики или организации. В топ-3 по узнаваемости вошли Максим Галкин (внесен в список иноагентов в России), Андрей Макаревич (внесен в список иноагентов в России) и Моргенштерн (внесен в список иноагентов в России); также часто упоминался телеканал «Дождь» (организация внесена в список СМИ-иноагентов в России).

    Отмечается, что певица Алла Пугачева занимает среди россиян второе место по ассоциации с иноагентами, хотя по факту на дату опроса она не обладает таким статусом.

    В то же время, лишь небольшая группа респондентов трактует иноагентов как инакомыслящих и оппозицию(4%), или борцов за правду (4%).

    В опросе 3 октября приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил перечислять пенсии иноагентов на спецсчета. Верховный суд России разрешил досрочно увольнять иноагентов из армии.

    С 26 октября в России вступил в силу закон, ужесточающий уголовную ответственность для иноагентов. Теперь им достаточно однократного административного нарушения для привлечения к уголовной ответственности.

    31 октября 2025, 10:00
    Почему СССР не стал частью НАТО?

    Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    30 октября 2025, 18:02
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные в Красноармейске продолжают игнорировать призывы о сдаче и предпочитают укрываться в жилых домах, сообщило Минобороны.

    Операторы российских разведывательных беспилотников отслеживают все перемещения украинских бойцов и передают координаты их укрытий расчетам ударных дронов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ВСУ не реагируют на призывы сдать оружие и сохранить жизни. «Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», – говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны рассказало об успехах в освобождении Красноармейска. На стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    30 октября 2025, 19:48
    Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
    Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
    @ Александр Зеликов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россияне с юмором восприняли решение Евросоюза запретить поставки сантехники в Россию, тогда как европейские производители несут убытки. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «ЕС, очевидно, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает ее экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). При этом он отметил, что в ассоциации итальянских предпринимателей запрет восприняли серьезно: «Хотя для россиян это забавно – запрет на использование сантехники забавен, но для нас это не смешно». 

    При этом, отметил Дмитриев, европейские чиновники публично выражают удовлетворение запретом, несмотря на недовольство убытками со стороны представителей отрасли. Он добавил, что ЕС, по всей видимости, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, поэтому ограничил экспорт этих товаров в Россию.

    Ранее Евросоюз ввел новый пакет санкций, который запрещает ввоз в Россию сантехники, включая унитазы и биде. Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    30 октября 2025, 20:14
    Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны Донецкой народной республики, установлен срок завершения процедуры в течение шести месяцев.

    Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны республики, сообщает РИА «Новости». Согласно документу, соответствующее ведомство будет упразднено, а на его базе сформируют ликвидационную комиссию с возможностью привлечения специалистов других исполнительных органов власти республики по согласованию с их руководителями.

    В тексте указа особо отмечается: «Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство обороны Донецкой народной республики...; утвердить состав ликвидационной комиссии, включив в случае необходимости государственных гражданских служащих иных исполнительных органов ДНР по согласованию с их руководителями».

    Денис Пушилин также распорядился предоставить ему итоговый ликвидационный баланс министерства обороны, а финансирование всех расходов, связанных с этим процессом, должно быть обеспечено. Процедура упразднения министерства должна быть завершена не позднее шести месяцев с момента официальной публикации указа, который вступает в силу немедленно.

    30 октября 2025, 23:09
    Британского принца Эндрю лишили всех титулов и выгнали из резиденции Royal Lodge

    Британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов

    Британского принца Эндрю лишили всех титулов и выгнали из резиденции Royal Lodge
    @ Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов и изгнал из резиденции Royal Lodge в Виндзоре, кроме того, имя у бывшего принца тоже станет другим.

    «Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. До сего дня договор аренды позволял ему законно проживать в резиденции Royal Lodge. В настоящее время ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переезжает в другое частное жилье. Оглашение этих данных необходимо, несмотря на тот факт, что он отрицает выдвинутые против него обвинения», – публикует Daily Star сообщение королевского дворца.

    Решение лишить Эндрю дополнительных титулов и предписать ему покинуть Королевскую ложу было принято из-за существенных ошибок в его суждениях. Этот шаг потребовал юридической и конституционной экспертизы, а также поддержки со стороны королевской семьи в целом.

    Считается, что король инициировал этот процесс, против которого Эндрю не возражал. Были проведены консультации с правительством, и оно поддержало это решение, сочтя его соответствующим конституции.

    Общественное отношение к принцу при этом продолжает ухудшаться: опрос YouGov показал, что число тех, кто относится к Эндрю «очень негативно», выросло с 69% в августе до 81%, основываясь на ответах более 2160 взрослых человек, опрошенных на этой неделе.

    Эндрю попытался положить конец многолетнему скандалу, вызванному обвинениями в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, отказавшись от своего герцогского и других титулов, прежде чем посмертные мемуары мисс Джуффре появились на прилавках в начале октября.

    Однако принц, который решительно опровергает эти обвинения, оказался в центре новой волны осуждения, обрушившейся на его резиденцию Royal Lodge недалеко от Виндзорского замка, где он проживал практически не уплачивая арендную плату с 2003 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, антимонархическая группа Republic в Британии выступила за уголовное расследование в отношении принца Эндрю из-за его связей с Джеффри Эпштейном, говорится в заявлении лидера движения Грэма Смита. В октябре британский принц Эндрю отказался от титула герцога из-за связи с Эпштейном. Кроме того, британского короля освистали у Личфилдского собора из-за принца Эндрю.

    30 октября 2025, 18:28
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска, где бой продолжается у железнодорожного вокзала.

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва украинских сил из окруженных районов Красноармейска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва боевиков ВСУ из окруженных районов Красноармейска в ДНР».

    Отмечается, что штурмовые отряды продолжили уничтожение украинских формирований у железнодорожного вокзала. По данным ведомства, российские военные пресекли девять попыток прорыва противника в северном и северо-западном направлениях. Кроме того, российские силы предотвратили очередную попытку деблокирования окруженной украинской группировки со стороны населенного пункта Гришино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Виктор Медведчук отметил, что Владимир Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, приказав им сложить оружие.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    30 октября 2025, 20:23
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    @ yandex.ru/maps

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сервис «Яндекс-карты» вернул исторические названия для нескольких украинских городов, убедилась газета ВЗГЛЯД.

    Теперь на карте можно увидеть такие топонимы, как Днепропетровск вместо Днепр, Елизаветград вместо Кропивницкий и Переяслав-Хмельницкий вместо Переяслав.

    Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов, не принимая во внимание их современные переименования киевским режимом.

    30 октября 2025, 14:54
    Отец Илона Маска заявил о тайных визитах сына в Россию
    Отец Илона Маска заявил о тайных визитах сына в Россию
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск уже мог несколько раз посетить РФ инкогнито, заявил его отец Эррол Маск.

    Эррол Маск рассказал, что его сын уже бывал в России и может приехать еще, передает ТАСС.

    Он отметил: «Да, он был здесь. И он еще приедет. Я скажу ему, чтобы чаще приезжал. Очевидно, он очень важная фигура. И когда он приезжает в определенные страны, ему это нужно делать либо скрытно, либо в открытую. Есть вероятность, что он несколько раз уже приезжал сюда инкогнито. И нам стоит организовать несколько публичных визитов. Мы с ним это обсудим», – заявил Эррол Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Илона Маска отметил высокий уровень ИТ-инфраструктуры и потенциала Татарстана.

    Он назвал Москву лучшей столицей мира.

    Отец Маска также признал россиянок самыми красивыми женщинами в мире.

    30 октября 2025, 19:02
    Вводится запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту

    Оперштаб Кубани: Проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту запрещен с 3 ноября

    Вводится запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил запрет на передвижение по Крымскому мосту для электромобилей и гибридных авто.

    Ограничение вступит в силу с полуночи 3 ноября, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

    Запрет будет действовать при подъезде к мосту со стороны Таманского полуострова, на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь. Движение окажется ограничено от развязки на станицу Тамань и до самого Крымского моста, с километра 134+660 до километра 145+400.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял о попытках украинских властей организовать диверсии на инфраструктурных объектах, включая Крымский мост.


    .

    30 октября 2025, 14:35
    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды

    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155л и 105-мм снаряды

    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины приступили к выпуску серийных чешских боеприпасов для артиллерии и танков, включая калибры 155 и 105 миллиметров.

    Промышленное предприятие «Украинская бронетехника» совместно с чешской оборонной группой Czechoslovak Group (CSG) начали серийное производство артиллерийских и танковых снарядов на Украине, передает РИА «Новости».

    В сообщении предприятия говорится: «Украинская бронетехника» совместно с оборонной группой Czechoslovak Group запустили производство снарядов крупного калибра по новой модели сотрудничества«.

    Производство предусматривает выпуск чешских снарядов для танков и артиллерии калибра 155 миллиметров и 50 тысяч снарядов калибра 105 миллиметров по соглашению, заключенному в конце 2024 года. Боеприпасы будут изготавливаться непосредственно на территории Украины.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений киевскому режиму мешают дипломатическому урегулированию и провоцируют дальнейшее втягивание стран НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобные действия Запада имеют негативные последствия и не способствуют началу переговоров по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши заявили о намерении в течение четырех лет увеличить производство ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

    В юго-восточной части Польши открылся тренировочный лагерь Camp Jomsborg, где одновременно смогут проходить обучение примерно 1,2 тыс. военнослужащих с Украины.

    Немецкий концерн Rheinmetall и латвийская оборонная корпорация планируют инвестировать 275 млн евро в создание завода по производству 155-миллиметровых снарядов.

    30 октября 2025, 16:12
    Роскосмос объявил сроки разработки российской многоразовой ракеты «Корона»
    Роскосмос объявил сроки разработки российской многоразовой ракеты «Корона»
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская полностью многоразовая ракета-носитель «Корона» получит в 2026 году старт разработки с проведением ключевых испытаний и расчетов, подтвердивших осуществимость проекта, сообщили в Роскосмосе.

    Опытно-конструкторские работы по созданию полностью многоразовой ракеты-носителя «Корона» начнутся в 2026 году, передает ТАСС. Информацию предоставили представители госкорпорации «Роскосмос».

    В сообщении подчеркивается: «Опытно-конструкторские работы начнутся в 2026 году». Как сообщают в Роскосмосе, расширенное заседание по итогам научно-исследовательской работы прошло в ГРЦ Макеева, входящем в состав корпорации.

    Также отмечено, что результаты проведенных испытаний и расчетов подтвердили техническую возможность реализации проекта полностью многоразовой ракеты-носителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала космическую систему для создания искусственной силы тяжести.

    В Роскосмосе заявили о завершении огневых испытаний первой ступени ракеты «Союз-5» с двигателем тягой 800 тонн. В Москве подписали соглашение о создании новой орбитальной группировки для дистанционного зондирования Земли.

    30 октября 2025, 14:08
    Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
    Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Заслуженный артист Анатолий Меньщиков, посвятивший почти 50 лет Театру Вахтангова и сыгравший в нем около сотни спектаклей, ушел из жизни на 76-м году.

    Скончался заслуженный артист России, актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков, передает Telegram-канал Театра Вахтангова.

    Легендарный артист посвятил почти пять десятилетий служению сцене.

    Меньщиков начал свой путь в театре с работы машинистом сцены, а его дебют в актерской профессии произошел случайно – он экстренно заменил заболевшего артиста в спектакле Театра на Таганке, после чего окончил Театральный институт имени Щукина.

    Самой запоминающейся работой последних лет стала для Меньщикова роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш». В этой роли он выходил на сцену более 400 раз в дуэте с Марией Ароновой, неизменно вызывая аплодисменты зрителей. В театре отмечают, что его любовь к сцене и коллективу сохранялась всю жизнь.

    Ранее на этой неделе на 80-м году жизни скончался заслуженный артист России и известный актер дубляжа Алексей Золотницкий.


    31 октября 2025, 04:04
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный раввин России Берл Лазар рассчитывает на то, что лидеры мусульманской общины России отстранятся от антисемитских заявлений муфтия Чечни, о чем сказано в его заявлении, предоставленном пресс-службой.

    «Выступление чеченского муфтия, господина Салаха-хаджи Межиева, в котором он объявляет мой народ «врагами Аллаха» и обвиняет в распространении атеизма, оставило крайне неприятное впечатление, тем более, что оно уже получило достаточно широкую огласку… Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева и подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Б-га единого», – передает слова главного раввина РИА «Новости».

    Салах-хаджи Межиев на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» 25 октября назвал иудеев «врагами Аллаха».

    «Издавна существуют враги Аллаха – иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм. И неважно, где это происходит, в арабском мире или в Европе, – везде находятся псевдовостоковеды, которые распространяют ложь», – цитирует муфтия РБК.

    Лазар подчеркивает, что позиция Межиева далека от официальной точки зрения мусульманского сообщества, которое выступает за межконфессиональный мир.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Духовное управление мусульман (ДУМ) России приняло постановление, ограничивающее курьеров в перевозке товаров, относящихся к категории «харам», включая алкоголь, свинину и идолов. В нескольких индийских штатах прошли полицейские рейды и аресты мусульман, которых обвиняют в угрозе общественному порядку из-за надписей и постов с фразой «Я люблю [пророка] Мухаммеда».

    31 октября 2025, 03:20
    Обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение
    Обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение
    @ orel.rirenergy.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ПВО отражают очередную воздушную вражескую атаку, сообщил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет», – сказано в посте.

    Клычков уточнил, что службами «Россети Центр» – «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии, поэтому электроснабжение восстановлено практический полностью. Ремонтные работы по устранению последствий продолжаются.

    «Напоминаю о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов с информацией о работе систем ПВО или повреждении объектов. Публикуя подобную информацию, вы помогаете врагу!» – напомнил губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером четверга силы ПВО уничтожили более 20 украинских БПЛА над Россией. Минобороны в Telegram-канале сообщило о 14 сбитых дронах ВСУ над пятью регионами страны за три вечерних часа. Кроме того, вечером четверга в небе над Тулой был уничтожен один дрон ВСУ, но из-за его обломков загорелась крыша магазина, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

  • О газете
