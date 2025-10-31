Мантуров заявил об отсутствии цели закрыть рынок утильсбором

Tекст: Елизавета Шишкова

Правительство России не стремится использовать утильсбор для ограничения рынка, заявил в интервью РИА «Новости» первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он отметил: «Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели »закрыть« рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции – понятно, что это затормозит их собственное развитие. Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика».

Мантуров пояснил, что внесенные изменения в утильсбор не являются чисто заградительной мерой. По его словам, приоритетом остается формирование среды, при которой работа иностранных инвесторов возможна только при ликвидации каналов серого импорта автомобилей.

Вице-премьер добавил, что ключевой задачей остается контроль над технологическими процессами на автопредприятиях. Он подчеркнул, что комплексный подход с учетом интересов российских производителей и инвесторов уже дал положительный результат на перезапущенных производственных площадках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора.

Минпромторг уточнил, что изменения не затронут импортеров, оплативших сбор до вступления новых норм. Ведомство также рассматривает возможность отсрочки всех новых положений по расчету утильсбора на легковые автомобили.