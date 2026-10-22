За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.12 комментариев
Михаила Лермонтова внесли в базу сайта «Миротворец»
Почетный куратор Института Русской политической культуры и предводитель Российского дворянского собрания Михаил Лермонтов пополнил базу украинского сайта «Миротворец».
Персональные данные общественного деятеля были внесены в списки ресурса в четверг. Администраторы портала обвиняют его в поддержке России, передает РИА «Новости».
Кроме того, в базу сайта попали данные ректора Института Русской политической культуры и члена Союза журналистов России Дмитрия Роде. Ему вменяют в вину поддержку властей России, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду основателя одного из российских аниме-сообществ Федора Ратникова внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Во вторник в списки ресурса включили сценариста команды КВН «Союз» Максима Морозова.
В понедельник в базу попал итальянский журналист Винченцо Лоруссо.