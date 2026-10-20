Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Сценариста команды КВН «Союз» внесли в базу «Миротворца»
Сценарист команды КВН «Союз» Максим Морозов попал в базу сайта «Миротворец»
Сценариста команды КВН «Союз» Максима Морозова включили в базу украинского сайта «Миротворец» за публичную поддержку России и исполнение песни о Крыме.
Причиной для внесения в базу стало исполнение в 2014 году песни «Просто вернули полуостров», передает РИА «Новости». Морозова обвиняют в публичной поддержке России и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в базу «Миротворца» внесли четверых участников команды КВН «Союз».
В сентябре базу украинского сайта пополнила дочь главы Херсонской области Владимира Сальдо.
В августе в список попал скрипач Вадим Репин.