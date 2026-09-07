Крупнейший в истории России янтарный алмаз передали в Госфонд

«Алроса» передала в Госфонд крупнейший в России янтарный алмаз

Tекст: Денис Тельманов

Николаев сообщил о передаче уникального кристалла в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС. «Алмаз уже передан Госфонду», – заявил руководитель региона.

Компания «Алроса» добыла драгоценный камень фантазийного янтарного цвета в Якутии. Вес находки составил 468,3 карата, а размеры – 56х54х22 мм. Кристалл был найден в год 80-летия Великой Победы и получил имя в честь этого события.

Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главной темой мероприятия стало развитие Дальнего Востока на благо людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года компания «Алроса» добыла в Якутии крупнейший в истории России ювелирный алмаз.

Позже предприятие оставило рекордный природный камень массой 468,3 карата в необработанном виде.

В августе текущего года президент Владимир Путин оценил запасы этой компании в половину от всех общемировых алмазных резервов.