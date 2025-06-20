Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает корреспондент РИА «Новости», на Петербургском международном экономическом форуме участники массово собрались у входов на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что длинные очереди возникли не только у стандартных входов, но и у так называемого быстрого прохода.

Желающих послушать выступление президента так много, что количество людей у каждого входа исчисляется десятками и сотнями. Прогресс очереди медленный, что вызывает неудобства у участников форума.

Пленарная сессия с участием Владимира Путина должна состояться в пятницу. ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в Петербурге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бахрейн выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем.

Президент России Владимир Путин начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.

Эксперты на форуме отметили, что возвращение иностранных интернет-компаний на российский рынок возможно только при соблюдении ими строгих условий.