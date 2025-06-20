На ПМЭФ обсудили условия возвращения западных интернет-компаний

Эксперты на ПМЭФ озвучили требования к возврату иностранных компаний на рынок России

Tекст: Елизавета Шишкова

Основные условия возвращения иностранных интернет-компаний на российский рынок обсудили на сессии «Российский рынок интернет-рекламы» в рамках третьего дня ПМЭФ, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Представители власти и бизнеса подчеркнули приоритет национальных интересов, информационного суверенитета и поддержку отечественных игроков.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов отметил, что рекламная отрасль успешно справилась с уходом зарубежных игроков. Он заявил: «По поводу возврата интернет-компаний президент достаточно точно сказал, что Россия должна в первую очередь руководствоваться своими национальными интересами и защищать позиции отечественных компаний. Все это время, когда мы создавали ЕРИР, мы работали с отраслью и были настроены прежде всего на обеспечение суверенитета информационного пространства и защиту интересов российских компаний. И так просто забыть ту работу, которую мы вместе с отраслью вели на протяжении трех лет, было бы неправильно».

Логунов подчеркнул, что большинство западных интернет-компаний и рекламных агентств во время спецоперации на Украине проводили заказные кампании против России и даже финансировали вооруженные силы Украины, что власти считают абсолютно недопустимым. Диалог, по его словам, возможен только с теми компаниями, которые не допускали подобных действий и готовы соблюдать российские законы.

Президент коммуникационной группы АДВ и президент Arena Олег Лещук поддержал эту позицию, отметив, что западные ИТ-гиганты, такие как Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Google, действовали против интересов России. Он добавил, что возвращение таких компаний возможно лишь при приоритете российских игроков.

Депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что есть компании, которые формально ушли с рынка, но продолжают работать под другими брендами и поддерживать западные нарративы. Он подчеркнул, что подобным игрокам не должно быть места на российском рынке.