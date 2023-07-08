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8 июля, суббота | Последнее обновление — 01:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден объяснил согласие передать Украине кассетные боеприпасы
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Посол Антонов обвинил США в приближении мировой войны
Посол Антонов заявил о приближении мировой войны из-за провокаций США на Украине
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Глубокая вовлеченность США в конфликт на Украине и без кассетных боеприпасов была очевидна, но нынешний уровень провокаций зашкаливает и приближает человечество к новой мировой войне, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что США «одержимы идеей нанесения России поражения» и уже «не осознают тяжести своих поступков», лишь «продлевают агонию киевского режима». Действия США ведут к «увеличению числа жертв», сказал он. По словам посла, «поражают жестокость и цинизм» Вашингтона, который «проигнорировал тезисы об антигуманности» передачи кассетных боеприпасов, «озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями».
Как указал Антонов, из-за действий США, которые решили не обращать внимания «на жертвы среди гражданского населения», возникает угроза, что «на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди», передает ТАСС.
По мнению Антонова, «кассетные боеприпасы – это жест отчаяния». Он считает, что США и «их сателлиты» осознали собственное «бессилие», но отказываются «признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы». Антонов подчеркнул. что накачка Украины оружием не помешает добиться целей специальной военной операции по «искоренению угроз безопасности Российской Федерации, включая вскормленный на Украине нацизм».
Напомним, США собираются дать Украине кассетные боеприпасы. Украине грозит судьба Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, где поля старых сражений все еще усыпаны неразорвавшимися снарядами.
Названо число погибших на Украине французских наемников
RTL: На Украине сейчас воюют около 100 наемников из Франции
Около 100 французских наемников воюют на территории Украины, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование.
В начале конфликта на Украине выразили желание воевать 800 французов, но только половина из них на самом деле отправилась в зону боевых действий, передает РИА «Новости».
Некоторые бойцы лишь несколько дней были на Украине, другие продержались более длительное время, есть и те, кто после отдыха дома снова отправился в зону конфликта, сообщает RTL.
Чаще это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, более трети из них «близки» к ультраправым убеждениям, а некоторые «неонацисты». Также сообщается, что около десяти французских наемников погибли на поле боя.
После проверки властей Украины наемники попадают в Интернациональный легион, где заключают договор с ВСУ и получают от 500 евро в месяц и до 3 тыс. за нахождение на передовой.
Рогов: ВС России начали контратаку в Запорожской области
Российские войска организовали контратаку у поселка Пятихатки в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Васильевском направлении ведутся активные боевые действия, российские военные отбили атаку ВСУ на поселок Жеребянки и начали контратаку, сказал Рогов РИА «Новости».
ВС России ведут огонь из минометов и артиллерии, они «выдавливают» с окраин северной части Пятихаток оставшуюся группу ВСУ, там остаются порядка 60–70 украинских боевиков.
Рогов пояснил, что отбросить ВСУ от этого населенного пункта нужно, поскольку с этой позиции украинские военные пытаются взять Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на города Васильевка, Энергодар и Токмак.
Ранее Рогов сообщал, что наступление ВСУ на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области остановлено.
Рогов: ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области
Рогов: ВСУ бросают пехоту на мины в Запорожской области, чтобы расчистить путь для техники
Украинское командование целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, чтобы таким образом расчистить путь для поставленной Западом военной техники, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что, по мнению украинских властей, жизни солдат стоят намного меньше иностранной техники – танков и боевых машин. Киевский режим не считается с жизнями украинских военнослужащих, во имя «западных интересов и амбиций» их отправляют на верную смерть, отметил он.
Как подчеркнул глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», людей не жалеют, кидают на убой, чтобы они в прямом смысле своими телами разминировали поля для движения военной техники.
Накануне пленный боевик из «Кракена» Андрей Приходько назвал свое подразделение «элитным мясом» для украинских властей.
Эксперт объяснил ценность трофейной ракеты Storm Shadow
Эксперт: Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет
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Тщательный анализ Storm Shadow займет около месяца, но наиболее важная информация начнет поступать уже в течение недели. На основании полученных данных ВС РФ смогут улучшить и удешевить методы противодействия этим ракетам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российским военным удалось захватить Storm Shadow.
«В первую очередь анализ Storm Shadow позволит точно узнать, из каких композитных материалов состоит ракета. Эта информация станет важным шагом на пути усовершенствования наших станций РЭБ. Кроме того, Россия получает возможность детально разобрать инерциальную систему наведения снаряда», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Движение к цели Storm Shadow осуществляется в три фазы. На первом этапе боезаряд получает данные с базы, что позволяет достаточно точно направить ракету в необходимый квадрат. Затем, уже в полете, снаряд считывает данные системы GPS. Таким образом, корректировка траектории происходит непосредственно в воздухе», – отмечает собеседник.
«На последнем этапе задействуется тепловая система самонаведения, которая молниеносно сравнивает заложенный в ракету образ цели с тем, что видит камера снаряда. Подобная трехфазная система позволяет нанести удар с максимальной точностью. Теперь у ВС РФ появляется возможность изучить эту систему изнутри», – подчеркивает эксперт.
«Более того, после детального изучения противодействие снарядам станет дешевле, поскольку мы сможем ориентироваться в большей степени на системы РЭБ, хотя ранее приходилось задействовать боеприпасы «Панцирь», – акцентирует собеседник.
«Точно оценить время, необходимое для анализа Storm Shadow, трудно. Однако, как показывает практика, на детальное рассмотрение может уйти около месяца. Тем не менее наиболее важные данные появятся уже через неделю начала комплексной работы по этому направлению», – резюмирует Кнутов.
Ранее российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, снаряд был разрушен лишь частично, поскольку упал плашмя.
«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей. Фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», – рассказал Рогозин. Он добавил, что в боезаряде использована электроника очень высокого уровня.
В своем Telegram-канале Рогозин отметил, что матчасть ракеты пришлось доставать из «серой зоны» линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Кроме того, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Операция по эвакуации трофейной Storm Shadow длилась два дня.
В настоящее время снаряд направили на одно из оборонных предприятий Москвы. Рогозин отметил, что специалисты изучат алгоритмы системы управления вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО, что позволит найти «противоядие» для наших систем РЭБ.
Американское издание The Drive пишет, что ракета может представлять огромную разведывательную ценность для России. Отмечается, что в конструкции Storm Shadow применены решения, обеспечивающую малозаметность. По мнению газеты, полезными для ВС РФ могут оказаться материалы, из которых создан снаряд, а также конструкция боеголовки.
Боеприпас получил инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета ракета использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Как пишет издание, изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения позволит найти в ракете слабые места.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Путин подписал указ о правовом положении россиян с гражданством Украины
Путин подписал указ об особенностях правового положения россиян с гражданством Украины
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Президент России Владимир Путин утвердил порядок взаимодействия государственных органов по вопросу правового положения граждан России, имеющих гражданство Украины.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности», – передает ТАСС текст указа главы государства.
Также утверждается форма заключения о несоблюдении гражданином России, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины.
В случае если должностные лица органов внутренних дел России выявят несоблюдение этой обязанности, информацию о нарушении направят в территориальный орган МВД, приложив подтверждающие документы и материалы. Далее они направятся в орган внутренних дел, который принял заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Согласно указу, решение о проведении проверки принимается в течение трех дней со дня поступления материалов.
Гражданина России, в отношении которого проводится проверка, или его законного представителя уведомляют о ее проведении в течение трех рабочих дней. Проверка может проводиться до двух месяцев. Запросить данные о гражданине могут и в органах публичной власти. Они в свою очередь предоставляют информацию в течение десяти рабочих дней. О результатах проверки гражданин узнает не позднее чем через три дня после утверждения заключения.
Если заключение вынесено в отношении гражданина, имеющего доступ к гостайне, то о результатах проверки уведомят государственный или муниципальный орган либо организацию, руководитель которого принял решение о допуске этого гражданина к гостайне, а также органы ФСБ.
«Если в результате проведенной проверки факт несоблюдения установленной обязанности не подтвержден, в том числе если срок проведения проверки истек, но собранные данные недостаточны для подтверждения факта несоблюдения установленной обязанности, проверка прекращается по решению должностного лица, принявшего решение о ее проведении», – говорится в документе.
Отмечается, что указ подписан 6 июля в соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины».
Указ вступает в силу в день подписания.
В апреле Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, решивших не получать российское гражданство.
Штурмовой отряд ЦВО взял в плен пятерых украинских военных
Минобороны: Шесть бойцов ЦВО разгромили превосходящие силы ВСУ и пленили пятерых боевиков
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Группа из шести военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения ЦВО разгромила превосходящее по численности подразделение ВСУ, пятерых взяли в плен, сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве сообщили, что российские бойцы предложили украинским боевикам сдаться, однако те отказались. Тогда российские штурмовики открыли огонь. В Минобороны отметили, что российские военные грамотно применили вооружение, которое у них имелось, и совершали перемещения, заставив противника поверить в их превосходство. Большинство боевиков было уничтожено, пятерых взяли в плен и доставили на позиции отряда, передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Как рассказал один из военнослужащих штурмового отряда с позывным «Камаз», его группа двигалась ночью в условиях очень плохой видимости, под непрерывным обстрелом гранатометов и минометов. До опорного пункта оставалось около 50 метров, когда российские военные встретили группу людей. Во время разговора «Камаз» заметил, что незнакомцы говорят на языке, в котором «слова русские, но акцент не наш».
Когда украинцев раскусили, трое из них пытались сопротивляться, а командир собирался совершить самоподрыв вместе с российскими военными. Сопротивляющихся уничтожили, в плен взяли раненого солдата и еще четверых бойцов 95-й бригады.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, уничтожению превосходящих сил противника и овладению опорным пунктом командир группы был награжден орденом Мужества, остальные герои-штурмовики медалями «За отвагу». Госнаграды вручили на передовой в присутствии боевых товарищей.
В середине июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил военнослужащих-участников специальной военной операции, находящихся на лечении в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского.
В Белом доме подтвердили переговоры Лаврова и представителей США по Украине в апреле
В апреле в Нью-Йорке прошли секретные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и высокопоставленных американских чиновников нацбезопасности по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта, это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон не санкционировал переговоры и не поддерживает их, передает «Коммерсант».
Кирби напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что ничего об Украине не должно решаться без Украины.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о секретных переговорах в апреле фейком.
МИД отреагировал на попытки Запада закупить советское оружие в третьих странах
МИД прокомментировал попытки Запада закупить советское оружие в третьих странах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Запада купить в третьих странах оружие советского, российского и западного происхождения, а также боеприпасов к ним для отправки Киеву.
«Продолжаем самым тщательным образом отслеживать ситуацию вокруг поставок преступному киевскому режиму любых вооружений, боеприпасов и специальной техники», – говорится в релизе на сайте МИД России.
Захарова отметила, что поставки через подставные фирмы, «третьи или четвертые руки», под предлогом лизинга, «временного хранения», с удаленной и фиктивной маркировкой будут известны и негативным образом отразятся на отношениях с Россией.
Она отметила, что страны коллективного Запада и Украина подвергают союзников России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), БРИКС, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) давлению в попытке организовать передачу вооружений киевскому режиму.
Кроме того, в ведомстве указали на непрекращающееся беспрецедентное давление со стороны Запада и киевских властей на страны, которые в то или иное время приобретали такие вооружения и боеприпасы для обеспечения нужд национальной обороноспособности. Как отметили в МИД РФ, западные государства используют для этого «устрашение и шантаж, … аресты и изъятия имеющихся на Западе имущества и банковских авуаров, различного рода меры воздействия на проживающих там членов семей и ближайших родственников различных государственных деятелей».
«Словом, в дело идут все мыслимые и немыслимые методы, присущие эпохе Средневековья с ее инквизицией и периоду варварских колониальных захватов», – заявила Захарова.
Рогов назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами»
Рогов: Для Киева сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат
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На Запорожском направлении ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении.
«Новая тактика, применяемая ВСУ на Запорожском направлении, заключается в том, что пехота идет в атаку без поддержки бронетехники. Использование такой тактики оправдывается циничным отношением украинских властей к жизням собственных граждан. Для них сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«По сути, это как раз то «разминирование ногами», о котором я ранее писал в своем Telegram-канале. Это просто ужасно. Если сначала у них была хотя бы артиллерийская поддержка, то сейчас зачастую и ее нет», – добавил собеседник.
«В целом по Запорожскому направлению, начиная от Васильевки на западе и заканчивая Времевским выступом на востоке, противник ведет наступление малыми группами до 20 человек, нанося беспокоящие удары. Иногда они работают с бронетехникой и имеют артиллерийскую поддержку, но техника не подходит близко, работает из закрытых позиций», – рассказал он.
«Немаловажный аспект заключается в том, что ВСУ аналогичные действия предпринимают и на других участках линии боевого соприкосновения. Они пытаются как бы раздергивать нашу линию обороны, не обозначая, где будет основной удар», – добавил Рогов.
«Кроме того, противник ведет строительство локальных пунктов управления на Васильевском направлении, в районе Степногорска и Каменского. Это говорит о том, что велика вероятность активизации боевых действий наступательного характера в направлении Запорожской АЭС», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины применяют новую тактику в направлении населенных пунктов Пятихатки – Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. От отметил, что украинские военные идут в атаку без поддержки тяжелой техники, при этом им активно содействует артиллерия.
Новая тактика, по мнению военкора, «получилась не очень». Со ссылкой на радиоперехваты Коц сообщил, что наступающая сторона понесла «большие потери «трехсотыми» (ранеными – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) и «двухсотыми» (погибшими)», откатившись на исходные позиции. Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась, заключил Коц.
Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
Накануне позиции бойцов Вооруженных сил России в Запорожской области посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
В среду командир подразделения ВС России рассказал, что артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении. По его словам, воздушная разведка подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника, в составе которой был замечен танк Leopard. Командир добавил, что артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции, враг был вынужден вернуться на исходные позиции с потерями в личном составе и технике.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР и как может измениться военная обстановка в перспективе. Опрошенные газетой эксперты отмечали, что такой активностью противник пытается отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления.
Кроме того, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали проблемы ВСУ для осуществления второго этапа контрнаступления. Незадолго до этого в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления.
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Bloomberg: Оставшиеся в России компании из США существенно увеличили прибыль
Оставшиеся на российском рынке американские компании PepsiCo, Mars и Mondelez серьезно нарастили свою прибыль в 2022 году по сравнению 2021 годом, указывает Bloomberg.
Выручка российского подразделения Mondelez, известного под брендом шоколадки Alpen Gold, в 2022 году увеличилась на 38% (до 92 млрд рублей) по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль компании удвоилась, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Российское подразделение Mars нарастило продажи на 14% (до 177 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 58% и составила 27 млрд рублей.
Выручка Pepsi на российском рынке увеличилась на 16%, а чистая прибыль учетверилась, утверждает агентство. Доля российских продаж в глобальной чистой выручке компании составила 5%.
Захарова объяснила «секретные» переговоры Лаврова в США
Белый дом выдает за секретные переговоры по урегулированию на Украине одну из дискуссий главы МИД России Сергея Лаврова с политологами на полях ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дискуссию с политологами и общественными деятелями Захарова назвала в своем Telegram «обыкновенной». Такие встречи Лавров «регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий».
Дипломат пояснила, что речь идет о встрече министра с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, которые не занимают правительственных должностей в США.
Она подчеркнула, что секретных переговоров с американскими чиновниками у российского министра не было.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в апреле прошли секретные переговоры Лаврова и высокопоставленных американских чиновников нацбезопасности по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.
Захарова раскритиковала заявление Пентагона о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины
Захарова: США вновь пытаются отвлечь внимание общественности от террористической деятельности Украины
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Соединенные Штаты заявлениями о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины пытаются отвлечь внимание мировой общественности, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцы уже изобретали формулу «умеренных террористов и боевиков» и даже придумывали градации слова «вероятно» в процентах. Все это ложное. Их основная цель – отвлечь внимание общественности от поддержки террористической деятельности офиса Зеленского», – сказала Захарова.
Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.
Новость о передаче Киеву кассетных боеприпасов вызвала резонанс в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов. Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным. Кроме того, Бенджамин подчеркнула, что существует международный запрет на кассетные боеприпасы.
Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Белый дом принял решение передать Украине кассетные боеприпасы
Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе Белого дома в пятницу, 7 июля.
Решение о передаче кассетных боеприпасов откладывалось из-за рисков для мирного населения, заявили в Белом доме, передает РИА «Новости». Однако теперь в Вашингтоне считают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для мирных граждан.
США также увеличивают производство артиллерийских снарядов для удовлетворения нужд Киева, подчеркнули в Белом доме.
В пятницу в ФРГ заявили, что не одобряют передачу Киеву кассетных боеприпасов.
В Кремле подтвердили возможность введения санкций против «Нафтогаза»
Россия при необходимости может ввести санкции против украинского «Нафтогаза» в случае его дальнейших недобросовестных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он пояснил, что глава Газпрома Алексей Миллер аргументировал, почему возможность введения санкций против «Нафтогаза» не исключается, передает ТАСС.
Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, Москва будет очень внимательно отслеживать ее, сказал представитель Кремля. Песков, комментируя ситуацию с «Нафтогазом», подчеркнул, что Россия не позволит ущемлять свои права, сообщает РИА «Новости».
Напомним, «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.
Миллер заявил, что «Нафтогаз» своими действиями нарушает контрактные обязательства перед Газпромом.
В США заявили о блокировке 500 млн долларов «российских олигархов»
Замглавы Минюста США Монако: Вашингтон блокировал 500 млн долларов «российских олигархов»
Американское руководство заблокировало порядка 500 млн долларов «российских олигархов» после начала спецоперации на Украине, заявила первый замминистра юстиции США генпрокурор Лиза Монако.
Заблокированные 500 млн долларов принадлежат «российским олигархам и другим лицам, поддерживающим российский режим», утверждает Монако, передает ТАСС.
По ее словам, американская прокуратура предъявила обвинения более чем 30 лицам за обход санкций в отношении России. Монако подтвердила, что США ведут охоту на россиян в третьих странах.
С помощью партнеров Вашингтона аресты прошли более чем в полдюжине стран, их планируется экстрадировать в США.
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