Взрыв в центре Киева повлиял на историю России

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6 июля, четверг  |  Последнее обновление — 21:46  |  vz.ru
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Рубль подстроился под новые задачи экономики

Российскому бюджету нужен еще более слабый рубль Светлана Денисова/ТАСС
Доллар стоит уже почти 93 рубля, евро – около 101 рубля. Резко подорожала и китайская валюта – до 12,8 рубля. Последний раз рубль был так слаб весной прошлого года. Однако на этот раз ждать поддержки неоткуда, резкого разворота не будет. Российскому бюджету нужен еще более слабый рубль. Так экономика подстраивается к изменению структуры экспорта и импорта. Подробности...
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Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен ключевые менеджеры конфликта со стороны Запада Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Вопреки прежним планам и заявлениям, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Перемены в его судьбе явно связаны с провалом «контрнаступа ВСУ». Теперь он в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен вынужден готовить еще одну операцию, но уже с истребителями.  Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Антироссийские санкции задушили транспорт Прибалтики

Очереди грузовиков на границе – результат антироссийских санкций REUTERS/Vasily Fedosenko
На литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков. Литву «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора», пророчат специалисты. Но парадокс в том, что кризис этот устроил Прибалтике Запад, и связан он с антироссийскими санкциями. Более того, это лишь часть куда более масштабной картины бедствий транспортной системы Прибалтики. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Франция качается, но может и утонуть

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует. Подробности...
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Зерновая сделка может быть продлена лишь по одной причине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, сейчас нет. Об этом заявил российский МИД. И под этим заявлением, пожалуй, подпишется абсолютное большинство российских экспертов и международников. Подробности...
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Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Подробности...
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Взрыв в Киеве как история всей Украины

Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Украинский националист Гуменюк разрушил «Минск-2» и «единую Украину»
    Случай Гуменюка действительно особый
    		  
    6 июля 2023, 20:45
    Фото: t.me/vzglyad_ru
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Ветеран военной агрессии против Донбасса и украинский националист Игорь Гуменюк вошел в историю взрывами двух гранат. Одной он подорвал группу украинских силовиков, другой – восемь лет спустя – Шевченковский суд Киева, который рассматривал его дело. Судьба этого отморозка как будто отражает судьбу Украины и в очередной раз напоминает, почему началась специальная операция.

    Бунт, взятие заложников и остросюжетное самоубийство в Шевченковском суде Киева – событие незаурядное даже по меркам Украины. Характер наших нынешних взаимоотношений с этим государством не подразумевает глубокого внимания к деталям: если бы весь Шевченковский суд Киева взлетел на воздух, можно было бы ограничиться коротким новостным текстом о заурядном украинском неонацисте Игоре Гуменюке, который убивает своих же.

    Но случай Гуменюка действительно особый. Он дает ему шанс войти в историю тем же макаром, каким вошел Гаврила Принцип. И в очередной раз доказывает – в споре метафор всегда побеждает жизнь.

    Бывший боец батальона «Сiч» Гуменюк провел восемь лет в СИЗО без суда и без серьезных шансов выйти на свободу – ему светило пожизненное за шальной теракт против государства с четырьмя трупами. В августе 2015 года он бросил гранату в нацгвардейцев-срочников, которые охраняли здание Верховной рады.

    В тот день парламент с подачи президента Петра Порошенко принимал в первом чтении законопроект, менявший конституцию Украины и наделявший контролируемые ДНР и ЛНР территории особым статусом. Таково было условие ныне мертвых, а тогда гремевших так называемых Минских соглашений (они же – «Минск-2»). И украинское правительство действительно пыталось их исполнять или, как обычно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, имплементировать.

    Это совсем не означает, что Порошенко намеревался довести этот процесс до конца (если б по-настоящему хотел – довел бы). Но разница в его поведении и в поведении Владимира Зеленского все-таки есть.

    Нынешний президент Украины, выиграв выборы с лозунгом о мире любой ценой и с обещанием «встать на колени перед Путиным ради окончания войны», быстро дал понять, что Минские соглашения исполнять не будет, потому что не хочет, а старший (то есть США) ему разрешил.

    Порошенко действовал несколько иначе, и нельзя сказать определенно – почему. Возможно, потому, что под Минскими соглашениями стояла его подпись. Возможно, потому, что старше и опытнее. Возможно, потому, что в Бога верит и, может быть, его боится. Как бы там ни было, он действительно пытался «имплементировать» «Минск-2» в тот период своей власти, на котором Зеленский уже угрожал России созданием атомной бомбы.

    Но когда большинство депутатов пусть со скандалом, но все-таки проголосовали за автономию Донбасса, митинг националистической партии «Свобода» у здания Рады перерос в попытку штурма. Тогда же «ветеран АТО» (сакрализированный тогда статус) Гуменюк с помощью такого же «ветерана АТО» Сергея Крайняка метнул гранату в срочников. Метнул бы и еще одну (она у него при себе была), но помешала суматоха.

    Сомнений в вине этих двоих не было – все события попали на видео. Теракт против госвласти – это тебе не донецких детей обстреливать, за такое на Украине жестко наказывают даже «героев АТО».

    И можно предположить, что Гуменюк был совсем уж неадекватом, потому что на фронт его в 2022-м, в отличие от многих других опасных уголовников с военным прошлым, не отпустили, хотя он очень просился.

    Еще год спустя при попытке побега и взятии заложников Гуменюк тоже использовал гранату, которую кто-то пронес для него в здание Шевченковского суда. Когда стало понятно, что дело не выгорит, террорист подорвал сам себя. По крайней мере, такова официальная версия.

    По неофициальным версиям, сиречь теориям заговора, за Гуменюком и Крайняком должен был кто-то стоять. Какая-то гораздо более значительная сила, которая двигала ими в своих интересах – для того, чтобы остановить реализацию «Минска-2». Если так, эта сила пришла к успеху: после теракта у Рады никаких «имплементаций» больше не было, до второго чтения законопроект не дошел. Но более вероятным представляется то, что влиятельные и тайные силы тут ни при чем, а Гуменюк был тем, кто он есть – отбитым нациком, которому телевизор рассказал, что Минские соглашения – это капитуляция перед Россией.

    Его судьба – очередной пример того, как радикальные националисты, будучи меньшинством, творили на Украине политику за счет насилия. Но в итоге, в полном соответствии с сотней советских анекдотов про украинцев, перехитрили сами себя.

    Имплементация «Минска-2» или, если на языке Гуменюка и Ко, «капитуляция перед москалями» означала мирную Украину от Ужгорода до Луганска, где Донбасс – да, не пускает ее в НАТО и не дает запретить русский язык, но является частью единого украинского государства и обладает автономией даже меньшей, чей Каталония в Испании.

    Стоит заметить, что в Донецке и Луганске смотрели на эту перспективу с плохо скрываемым отвращением. Но, с одной стороны, ценили мир больше войны, а с другой – не верили, что пресловутая имплементация со стороны Украины реальна. Слишком хорошо знали, с кем имеют дело, а потому ждали «окна возможностей» для того, чтобы войти в состав не Украины, а России. Гуменюк паче чаяния им это «окно» предоставил.

    Усилиями таких, как он, Украина выбрала бои на пространстве от Донбасса до Шевченковского суда, разорение, десятки тысяч жертв, схлопывание экономики и полную потерю суверенитета, так как живет и воюет она в долг, «не на свои». А Донбасс в итоге вернулся в состав России, чего на самом деле и хотел с 2014 года.

    Выходит, что политически Гуменюк – да, победил. Он буквально взорвал Украину изнутри, в результате чего погибло не только четверо срочников, но и «Минск-2». Только насладиться своей победой у него не получится – ни ад, ни царство Аида, ни заурядный тлен не подразумевают наслаждения.

    В его судьбе, как в зеркале, отражается судьба всей Украины. А парадокс ситуации в том, что если бы Гуменюк не был террористом, национал-радикалом и вообще сволочью, хранить о нем память стоило бы не на родине «рагульского терроризма» – Галиции и не в сдавшемся галичанам Киеве, а в Донецке и Луганске. Потому что Гуменюк помог им воссоединиться с Россией, хотя мечтал о ее погибели.

    «И вот всё у них так», – писали в Рунете нулевых по схожим поводам.
     
     
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