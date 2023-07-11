Министр обороны Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

Российская ПВО с 4 июня сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Также, по его словам, в числе уничтоженной с 4 июня артиллерии 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции, передает РИА «Новости».

Также ВС России с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

Шойгу отметил, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, заключил он, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.

Он также добавил, что ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», передает ТАСС.

«Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии», – сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские войска за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но не преуспели.