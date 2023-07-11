Украинские войска за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но не преуспели, сообщило Минобороны России.

Группировка войск «Южная» на Донецком направлении отразила девять атак ВСУ у поселков Невельское, Первомайское, Северное, Спорное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

У Спорного, Авдеевки, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки (ДНР) поражены живая сила и техника ВСУ.

На этом направлении уничтожено до 250 украинских бойцов, танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, польская САУ Krab, гаубица Д-20, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Группа войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки ВСУ в районах поселков Червоная Диброва и Кармазиновка (ЛНР). У поселков Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Серебрянка и Терны (ДНР) поражены украинские подразделения. У Тернов пресечена деятельность украинской ДРГ.

На этом направлении ВСУ потеряли до 105 бойцов, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, САУ «Акация» и «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении отразила атаку украинских военных у поселка Ровнополь (ДНР), украинские бойцы были рассеяны и вернулись на прежние позиции.

На Запорожском направлении поражены подразделения ВСУ у поселка Работино в Запорожской области.

На этих направлениях украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, пять пикапов, британское орудие FH-70, две гаубицы «Д-20» и две «МСТА-Б».