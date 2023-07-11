Макрон: Франция поставит Украине ракеты дальнего действия

Взгляд
11 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:08  |  vz.ru
Разделы

Российская нефть избавилась от санкционного дисконта

Скидка на российскую нефть снизилась с 25–30 до 4 долларов Виталий Тимкив/РИА Новости
Фиксируется серьезное снижение скидки на российскую нефть. Дисконт в 25–30 долларов ушел в прошлое, теперь разница с мировой ценой составляет всего 4 доллара, уверяют индийские СМИ. Более того, индийские НПЗ переживают, что могут лишиться даже этой скидки. Почему санкционный дисконт на российскую нефть сдувается и поможет ли это прибавить доходов российскому бюджету во втором полугодии? Подробности...
Перейти в раздел…

Расширение НАТО за счет Украины поставлено на паузу

Украину пока не ждут в НАТО Sascha Steinach/Imago/Global Look Press
Во вторник стартует саммит НАТО в Вильнюсе. Как ожидается, в рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь поднять вопрос вступления страны в НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг может официально объявить о развертывании 300 тыс. военных в Европе и дополнительных мерах по усилению блока. Что это означает для России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Орбиту Земли освоит российская частная космонавтика

Ракета теперь зачастую несет не один, не два, а десятки спутников Роскосмос/РИА Новости
К работе на околоземной орбите приступила к работе целая группа российских космических аппаратов. Некоторые из них поистине уникальны, в том числе те, которые созданы студенческими и даже школьными коллективами. На наших глазах в России выращивается индустрия частных космических конструкторских бюро, которые в ближайшие годы могут создать на орбите целые спутниковые группировки. Подробности...
Перейти в раздел…

Неудачное контрнаступление привело ВСУ к дефициту наемников

ВСУ потеряли почти 5 тыс. наемников Global Look Press/Keystone Press Agency
Ошибки и провалы первого этапа контрнаступления принесли ВСУ еще одну проблему. В частности, наемники из стран Восточной Европы все реже желают воевать на стороне Украины, из-за чего власти Киева начали активную вербовочную кампанию в других регионах планеты. О каких конкретно странах идет речь – и удастся ли ВСУ восполнить дефицит наемников? Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим трагическое несоответствие между великой историей Константинопольской кафедры и личностью человека, который занимает ее сейчас. Если он примет в подарок Киево-Печерскую лавру, это еще раз с предельной резкостью подчеркнет данное несоответствие. Подробности...

Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Спокойно и негромко работающая власть, делающая конкретное дело и добивающаяся реальных результатов, вызывает куда больше доверия, нежели впадающие по малейшему поводу в исступление интернет-манипуляторы – и неважно, действуют они по зову души или по заказу. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Самое печальное, что и сегодня союзничество с англо-американцами не только остается священной коровой нашей историографии, но всякий иной взгляд на него (и это в условиях фактической войны с англосаксонским миром) признается «ревизионизмом». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 7 комментариев

Уроки для России из погромов во Франции

Кассетные боеприпасы для «нациков» Украины

Перейти в раздел…

Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
Подробности...

Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...

Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
Вы участвовали в сборе средств для поддержки участников СВО?
  • Да

  • Нет, но собираюсь

  • Нет и не собираюсь
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль указал Франции на последствия передачи Украине дальнобойных ракет
    Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Запорожском фронте Политолог: Платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу Байден выступил за поставки истребителей F-16 Турции Российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022 году
    ВС России сбили два украинских Су-25 под Херсоном ГБР Украины объявило о национализации имущества российских бизнесменов В Тбилиси заявили о потере Зеленским поддержки в Грузии Пропавшую под Челябинском 11-летнюю школьницу нашли убитой
    Стало известно о крупных потерях ВСУ при попытках прорыва под Артемовском Полковник Макгрегор: Россия фактически сорвала поставку на Украину комплексов Aegis Экс-советник Пентагона: Украина висит на волоске В Киеве подтвердили конфискацию квартиры дизайнера Артемия Лебедева

    Главная тема


    Российская нефть избавилась от санкционного дисконта

    тактика «кнута и пряника»


    Рар: США выломали руки Турции ради членства Швеции в НАТО

    бывший госсекретарь


    Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков»

    «падение империи»


    На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине

    Видео

    жестокий эксперимент


    Латвия уничтожает русских стариков

    уникальные аппараты


    Орбиту Земли освоит российская частная космонавтика

    нарушение договоренностей


    Как Россия ответит Турции на обман с «азовцами»

    снарядный голод


    Передача ВСУ кассетных боеприпасов стала признаком бессилия США

    «небезопасные» маневры


    Российские истребители делом доказывают преступные действия США в Сирии

    принципы расселения


    Олег Степанов: Каким должен быть идеальный русский город

    военное столкновение


    Тимофей Бордачев: Новое расширение НАТО становится угрозой для США

    экзистенциальные враги


    Владимир Можегов: Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

    карикатура


    Зеленский приглашает натовцев в могилу

    Макрон: Франция поставит Украине ракеты дальнего действия

    		   
    11 июля 2023, 12:48
    Фото: Henri Swzarc/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона намерена передать киевскому режиму ракеты дальнего действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

    Решение об увеличении поставок и оборудования Киеву, а также о поставке ракет, позволяющих наносить удары вглубь, принял лично сам Макрон, об этом он заявил перед началом саммита, передает РИА «Новости».

    Это должно позволить украинской стороне «защищать свою территорию».

    В начале июля координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США пока не приняли решения о передаче Украине ракет ATACMS дальностью действия 300 км.

    В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю

    10 июля 2023, 22:52

    Текст: Ольга Никитина

    У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.

    Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».

    Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.

    Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.

    Коментарии (13)
    В Госдепе назвали конфликт на Украине «стратегическим провалом» Киева
    Представитель Госдепа Миллер дважды оговорился и назвал конфликт на Украине провалом Киева
    		   
    10 июля 2023, 21:57
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на конференции дважды допустил оговорку, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева.

    Как указал Миллер на пресс-конференции, США убеждены, что спецоперация является стратегическим провалом Украины. «Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», – заявил он, передает ТАСС.

    Позже он понял, что оговорился дважды, и добавил, что первый раз выступает на этой неделе и, «видимо, немного не в форме». «Это стратегический провал России», – с третьего раза уточнил свою мысль Миллер.

    Ранее обозреватель American Greatness Кристофер Роуч заявили, что потери ВСУ при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона.

    Коментарии (27)
    На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
    IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
    		   
    11 июля 2023, 06:27
    Фото: Haiyun Jiang – Pool via CNP/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.

    Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.

    Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».

    Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».

    Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.

    Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.

    Коментарии (15)
    Минобороны заявило об уничтожении 4845 иностранных наемников в рядах ВСУ
    		   
    10 июля 2023, 14:57
    Фото: Bernat Armangue/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории, сообщило Министерство обороны России.

    По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение 4845 иностранных наемников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Подавляющее большинство уничтоженных – наемники из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 боевик сбежал с украинской территории, на данный момент в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, указали в ведомстве.

    Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных боевиков из 84 стран. Больше всего приехало в марте-апреле 2022 года, после первых потерь желающих стало гораздо меньше.

    Самые многочисленные группы приехали из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Британии и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).

    Из-за срыва мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава киевский режим начал усиленную вербовку боевиков в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.

    Пленные бойцы ВСУ заявили, что украинские командиры не несут ответственности за потери среди наемников. Командование бросает иностранных боевиков в «мясные штурмы» на российские позиции в первую очередь, их эвакуация проводится по остаточному принципу, только после вывоза украинцев.

    В последний месяц украинское руководство развернуло вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольной США части Сирии.

    Также активизирована вербовочная кампания в США и Канаде, ее проводят на базе украинских загранучреждений при содействии спецслужб Запада, таких как ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК Academy, Cubic и другие.

    В июле радиостанция RTL сообщала, что на украинской территории воюют порядка 100 французских наемников.

    Коментарии (42)
    Более половины детей-беженцев с Украины в Польше бросили школы
    ЮНИСЕФ: Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы
    		   
    10 июля 2023, 19:06
    Фото: AP/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы, сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

    В заявлении организаций говорится, что необходимо «в полной мере воспользоваться образованием, предлагаемым украинским детям в польских школах, и убедиться в том, что они посещают их и приобретают новые навыки, которые будут помогать им в будущем», передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что в польских школах на данный момент обучается почти 173 тыс. детей с Украины. По информации УВКБ, низкие показатели зачисления могут быть связаны с такими факторами, как частые переезды на Украину и с Украины, а также с языковым барьером.

    Напомним, Киеву известно о 240 случаях, когда в Европе у украинских беженцев изымали детей, сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.

    Коментарии (23)
    Российский танковый взвод отразил пять украинских атак
    Минобороны: Танковый взвод группировки «Восток» отразил пять украинских атак
    		   
    11 июля 2023, 06:04
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    Танковый взвод полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак со стороны украинских националистов и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

    Чехов уточнил, что пять атак противника были отражены за короткий промежуток времени. Лейтенант Кыдрасов, по его словам, руководил действиями бронегруппы по подавлению сил укрывшегося в лесах противника. Офицер лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» отметил самоотверженные действия взвода и личное мужество офицера Кыдрасова, которые позволили остановить украинское контрнаступление.

    Также Чехов сообщил, что военнослужащие «Восточной» группировки на Запорожском направлении уничтожили несколько групп противника, пытавшего перейти в наступление. ВСУ было нанесено огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации, рассказал он.

    На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали выдвижение двух украинских взводов в направлении южнее Водяново. Группу уничтожили вместе с автомобильной техникой, сообщил Чехов.

    Ранее в среду сообщалось, что российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.

    Коментарии (9)
    Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ под Артемовском
    Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском

    11 июля 2023, 04:17

    Текст: Ольга Никитина

    Спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров написал в своем Telegram-канале, что это произошло на фоне «истерии» в украинских СМИ о том, что Клещеевка якобы находится под «огневым контролем» со стороны вооруженных сил Украины. Глава Чечни опроверг эти слухи, подчеркнув, что населенный пункт находится под российским контролем.

    Он отметил, что это – первые плоды работы легендарной 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР и спецназа «Ахмат» после передислокации на Артемовское направление.

    Кадыров отметил, что ранее «некоторые укровояки заявляли, что в районе Бахмута спецназ «Ахмат» не видели». Он предположил, что у украинских националистов возникли «проблемы со зрением», либо «они решили значительно отдалиться от огневых позиций по понятным нам соображениям».

    Также глава Чечни назвал «очередным информационным вбросом ЦИПсО» сообщения украинских медиа о том, что спецназ якобы несет «большие потери» в Артемовске.

    9 июля Кадыров сообщал, что спецназ «Ахмат» командованием специальной военной операции переброшен на сложное Бахмутское (Артемовское) направление.

    Коментарии (8)
    Экс-советник Пентагона: Украина висит на волоске
    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряна, военные поставки ничего не изменят

    11 июля 2023, 07:38

    Текст: Ольга Никитина

    Ничто, включая поставки вооружений, не может помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина «потеряна». По его словам, Украина «висит на волоске в худшем смысле этого выражения». Происходящее сейчас в этой стране он назвал катастрофой, подчеркнув, что какие-либо поставки туда «ничего не изменят».

    «Слишком поздно, это конец», – приводит его слова РИА «Новости».

    Многие страны Запада находятся «в отчаянии» из-за конфликта на Украине и раскола внутри Североатлантического альянса, констатировал эксперт. Полковник считает, что для Украины нет иного выхода, кроме как провести переговоры и по их итогам получить, «что возможно». Киев находится не в том положении, чтобы диктовать России условия, заключил Макгрегор.

    Ранее подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений. По его словам, США потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.

    Коментарии (10)
    В Одессе прогремели взрывы
    «24 канал»: В Одессе прогремели взрывы

    11 июля 2023, 04:39

    Текст: Ольга Никитина

    Несколько взрывов прогремело в ночь на среду, 11 июля, в Одессе, сообщили украинские СМИ.

    Предположительно, работает ПВО Украины, передает ТАСС сообщение украинского «24 канала». Подробности не приводятся.

    Воздушная тревога, согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, объявлена в Киевской области. В красной зоне также находятся Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.

    8 июля взрывы звучали в Кривом Роге и Днепре (Днепропетровске).

    Коментарии (7)
    Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Киссинджер счел Украину виновной в подрыве «Северных потоков»
    		   
    11 июля 2023, 11:38
    Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Подрыв газопроводов «Северный поток» устроила украинская сторона, полагает бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    Пранкеры пообщались с политиком, они представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Они спросили Киссинджера, кто ответственен за подрыв российских газопроводов, на что тот отметил, что считает виновной украинскую сторону. Экс-госсекретарь заявил, что не винит Киев в этом и не критикует.

    Также Киссинджер указал, что в США не уверены в способности украинской стороны отобрать Крым у России, и предположил, что его возвращение приведет к эскалации.

    Бывший госсекретарь указал, что можно рассмотреть вопрос о проведении референдума, и, сравнив с ситуацией во Вьетнаме, когда туда вторглись США, отметил, что «это не совсем то же самое».

    Кроме того, Киссинджер указал, что страны Европы против членства Украины в НАТО. По его словам, это произошло на встрече Бильдербергского клуба, где участвуют европейские и американские лидеры раз в год.

    Вместе с тем он заявил, что готов оказать поддержку киевскому режиму в намерении вступить в Североатлантический альянс.

    Напомним, в понедельник Вован и Лексус анонсировали беседу с Киссинджером. В ролике бывший госсекретарь США заявил, что считает Украину виновной в подрыве «Северных потоков».

    Коментарии (15)
    В Николаеве уничтожен склад ВСУ с западными авиаракетами
    Подполье: Российские войска уничтожили склад ВСУ с западными авиаракетами в Николаеве

    11 июля 2023, 05:08

    Текст: Ольга Никитина

    В результате российского удара в Николаеве был уничтожен склад с дальнобойными ракетами западного производства, сообщил координатор подполья в городе Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил РИА «Новости», что данными ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия – НАРП.

    9 июля Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ, а в районе Старицы в Харьковской области – склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

    Коментарии (0)
    Столтенберг опроверг слова Кулебы об отмене Плана действий для Украины
    Глава НАТО Столтенберг опроверг слова главы МИД Украины Кулебы об отмене ПДЧ
    		  
    10 июля 2023, 15:21
    Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    В НАТО ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, заявил Столтенберг в Вильнюсе перед саммитом альянса, передает ТАСС.

    Пока решение еще не принято, его изучат во вторник, 11 июля.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ПДЧ для Украины якобы отменен.

    Коментарии (0)
    Киев решил эвакуировать жителей из приграничной с Россией зоны Сумской области

    10 июля 2023, 15:36

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Сумской области Украины начали подготовку к эвакуации жителей, заявил руководитель областной военной администрации Владимир Артюх.

    Власти Сумской области приняли решение об эвакуации жителей населенных пунктов региона из приграничной пятикилометровой зоны, заявил Артюх, передает РИА «Новости».

    Такое решение принято по докладам военных и анализа оперативной обстановки.

    Ранее командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов.

    Коментарии (6)
    Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
    Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО
    		   
    11 июля 2023, 03:44
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась.

    Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат.

    Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими».

    Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».

    Коментарии (2)
    Киев отверг гарантии безопасности взамен членства в НАТО
    Глава МИД Кулеба: Киев не согласен на гарантии безопасности взамен членства в НАТО

    10 июля 2023, 23:41

    Текст: Ольга Никитина

    Киев не согласен рассматривать гарантии безопасности в качестве альтернативы членству в Североатлантическом альянсе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба в интервью немецкой медиагруппе ARD заявил, что гарантии безопасности должны заполнить «ваккум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО». Он назвал это важной деталью, которую нельзя забывать, передает РИА «Новости».

    Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО в рамках приближающегося саммита. При этом этот момент он считает наиболее подходящим для того, чтобы отправить Киеву приглашение в НАТО, отметил Кулеба. По его словам, речь идет не о немедленном вступлении.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято.

    Коментарии (2)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •