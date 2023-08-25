Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область

Шеслер: На Арабатской стрелке есть все условия для строительства новой дороги

Tекст: Дарья Волкова

«Сегодня Крым соединяется с Херсонской областью двумя дорогами. Одна из них идет через Армянск и Красноперекопск, другая через Чонгар. По этим артериям снабжается и сам полуостров, и южная группировка наших войск в зоне СВО», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Ввиду такой высокой интенсивности движения на данном направлении, строительство дороги через Арабатскую стрелку позволит разгрузить существующие дороги. Кроме того, этот маршрут будет находиться поодаль от линии боевого соприкосновения, что сделает его относительно безопасным», – отметила она.

«Выгодным фактором при строительстве новой дороги станет и то, что на Арабатской стрелке устойчивая ракушечная почва. Раньше там уже была дорога, со временем пришедшая в негодность. По стрелке идет газопровод из Крыма в Геническ. Таким образом, проект, заявленный врио губернатора, вполне реалистичен и может быть выполнен в относительно короткие сроки», – полагает собеседница.

«Дополнительная связь Крыма с материком значительно улучшит логистику в южных регионах России, облегчит перемещение для жителей этих территорий и путешественников. Нет сомнений в том, что маршрут станет востребованным», – заключила Шеслер.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил связать регион с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку. Телеканал «Вести Крым» отмечает, что путь по Арабатской стрелке уже есть, но состояние дороги нужно улучшить.

Также он предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак. «Паромная переправа работала, и более 1,2 тыс. судозаходов иностранных было», – сказал глава региона Путину.

Кроме того, Сальдо сообщил, что на Арабатской стрелке завершается строительство административных зданий, передает ТАСС. Напомним, в декабре прошлого года было анонсировано строительство в Херсонской области нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки.

В начале августа в результате удара ВСУ на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены. Тогда Сальдо отмечал, что по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются.