Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.0 комментариев
Названы сроки формирования дорожного кольца вокруг Азовского моря
Хуснуллин: Дорожное кольцо вокруг Азовского моря будет сформировано в течение пяти лет
В рамках пятилетней программы дорожного строительства в России будет реконструировано дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тыс. км, сообщил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума.
По его словам, сперва будет расширены уже существующие дороги, после этого – сделаны подъезды непосредственно к морю. В пятилетнюю программу дорожного строительства будет включено развитие как на новых территориях, так и в Крыму и Ростовской области, передает РИА «Новости».
Также Хуснуллин рассказал о восстановлении Крымского моста. Окончание первого этапа восстановительных работ намечено на 15 сентября или на несколько дней раньше, работы идут по графику.
К середине сентября будет открыта разрушенная часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств. Вторую часть планируется открыть к 1 ноября.
Ранее правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года.