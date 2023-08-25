Названы сроки формирования дорожного кольца вокруг Азовского моря

В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине

Американский генерал Петреус и историк Каган заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине

Tекст: Антон Антонов

В статье в Washington Post признается, что «быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло», а сообщения СМИ становятся «все более мрачными». Однако авторы статьи призывают «умерить пессимизм».

Утверждается, что Украина пытается добиться эффекта, при котором обороняющаяся сторона после долгого сопротивления «внезапно сломается», а вооруженные силы Украины получат возможность «быстро продвинуться вперед». По версии Петреуса и Кагана, украинское наступление все еще «находится на начальной стадии» и «продлится еще не менее четырех месяцев».

Указывается, что у ВСУ нет превосходства в воздухе и необходимого количества бронетанковых сил, а российские войска «подготовили мощную глубинную оборону» и «воюют гораздо лучше, чем ожидали многие аналитики». По словам Петреуса и Кагана, «Российская армия перешла к эластичной обороне, при которой войска сначала отступают, а затем контратакуют».

Пытаясь доказать, что Киев добивается определенных успехов, они утверждают, что «Украина оказывает давление на своего противника», ожидая, когда «что-то сломается, и тогда она задействует свои резервы и нанесет удар». Предполагается, что «небольшой прорыв может дать относительно внезапные и быстрые успехи». Однако, как признаются в статье, «россияне явно адаптировались к реалиям этого этапа, и, хотя перед ними стоят серьезные задачи, было бы глупо списывать их со счетов».

«Но было бы столь же глупо списывать со счетов это «летнее» контрнаступление – борьбу, которая, скорее всего, будет продолжаться всю осень и зиму. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества свидетельствует об их воле и решимости», – говорится в материале.

Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, и самолеты F-16.

Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. Более того, ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября, считает западная пресса.