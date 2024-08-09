Хуснуллин: Генплан Мариуполя сделает из города важнейший центр региона

Документ разработан для развития инфраструктуры и экономики городского округа и сопутствующих территорий – поселков Талаковка, Сартана, Старый Крым, Ломакино и Калиновка, села Гнутово на общей площади 24 тыс. га, отметил Хуснуллин, сообщается на сайте правительства.

«Основная цель этого градостроительного документа – обеспечить устойчивое и динамичное развитие Мариуполя, то есть создать там благоприятные и комфортные условия для жизни людей, для работы, привлекательную инвестиционную среду для бизнеса. По этому генплану уже активно идут работы с учетом потребности граждан в жилье и социальных объектах. Всего запланировано восстановить более 1,7 тыс. тыс. квадратных метров и построить более 5,8 тыс. кв. м жилья, возвести более 50 новых детских садов и 30 школ, почти полсотни амбулаторно-поликлинических объектов», – прокомментировал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что развитие транспортной инфраструктуры предполагает создание транспортно-пересадочного узла на базе существующего железнодорожного вокзала, строительство северного обхода Мариуполя, транспортных развязок, реконструкцию морского порта. На территории «Азовстали» возможно создание промышленного парка с размещением металлообрабатывающих комплексов и предприятий сопутствующих отраслей промышленности. Все это, по мнению зампреда, позволяет Мариуполю стать одним из ключевых центров Донбасса.

Градостроительную документацию разработал Единый институт пространственного планирования РФ по поручению Минстроя.

Директор ЕИПП Дина Саттарова добавила: «Планируется в целом переход на современные технологические процессы, развитие высокотехнологичных и экологичных производств. Также в городском округе создадут более 900 новых озелененных территорий специального и более 500 га – общего пользования, построят здание Росгидромета, создадут экопромышленный парк по обращению с отходами».