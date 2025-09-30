Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Хуснуллин сообщил о росте темпов ремонта дорог на 21%
Хуснуллин: Темпы ввода и ремонта дорог в России выросли на 21%
Темпы ввода и ремонта дорог в 2025 году опережают прошлогодние показатели на 21%, доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, с опережением идут как текущие ремонты, так и реализация крупных инфраструктурных проектов, что дает уверенность в полном выполнении планов по дорожному строительству до конца года, передает ТАСС.
Вице-премьер напомнил, что в этому году был открыт участок Дюртюли – Ачит, который завершил трассу между Петербургом и Екатеринбургом. Как отметил Хуснуллин, трасса востребована: ежедневно по ней проезжают 7 тыс. автомобилей.
Также продолжается поэтапное расширение трассы «Россия» между Петербургом и Владивостоком. Хуснуллин сообщил, что необходимые участки постепенно расширяются для повышения пропускной способности.
Завершая доклад, он выделил работы на коридоре «Север – Юг» и Азовском кольце. В 2025 году дорожные строители вышли к Мариуполю и начали обход города, при этом расширяя дороги вдоль Азовского кольца до четырех полос.
Ранее российский лидер назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики России.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие транспортные проекты завершила Россия в 2024 году.
В августе в Херсонской области начали ремонт дорог в восьми населенных пунктах.