Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).2 комментария
В Херсонской области начат ремонт дорог в восьми населенных пунктах
Масштабная модернизация дорожной инфраструктуры проходит в Херсонской области благодаря дополнительному федеральному финансированию в размере 1,8 млрд рублей.
До конца 2025 года планируется восстановить дорожное покрытие в восьми населенных пунктах региона, включая ключевой объект – город Геническ. Работы уже стартовали, специалисты демонтируют верхний слой покрытия и укладывают новое на улицах Геройской, Шабовты, Городской и Лазурной, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«С 2022 года Российская Федерация направляет все усилия для нормализации мирной жизни в нашем регионе, и ремонт дорог остается одним из важнейших аспектов интеграции. В рамках данной программы, благодаря допфинансированию из федерального бюджета, до конца 2025 года мы сможем восстановить дороги на 13 улицах Геническа, а значит, повысить безопасность дорожного движения для всех граждан и улучшить визуальный облик города», – сообщил заместитель начальника отдела управления дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта Херсонской области Тимофей Бакуров.
В этом году в регионе также приведут в порядок 35-километровый участок от Нижних Серогоз до Верхнего Рогачика, 24-километровый участок до Рубановки и 11-километровый участок от Скадовска до Каланчака. Кроме того, планируется строительство дороги длиной 25 км от Петровки до Сокологорного и ремонт 23,5 км дороги от Ивановки до Агайманов.