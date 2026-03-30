Конгрессвумен Луна заявила о готовности демократов к миру на Украине
Ряд представителей Демократической партии США выступают за мирное решение конфликта на Украине и готовы к переговорам с участием всех сторон, заявила республиканская конгрессвумен Анна Паулина Луна.
На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), она отметила: «Хорошо, что в Демократической партии есть здравомыслящие и нормальные люди, которые хотят дипломатических переговоров и мира с Россией, Украиной и США!».
Она также заявила, что так называемый сговор Russiagate, участники которого безосновательно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, является полным обманом. При этом, по ее словам, «некоторые коррумпированные члены Конгресса всё ещё держатся за него, будто он вот-вот оживёт».
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложенные США идеи по урегулированию конфликта на Украине пока не нашли практического применения.
Президент США поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта возможно только при согласии Киева на определенные уступки.