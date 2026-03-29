Ушаков сообщил об интересных предложения США по решению конфликта на Украине

Ушаков: Выдвинутые интересные предложения США по Украине пока не реализуются

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, – но вот пока они не реализуются». Помощник президента отметил, что хотя идеи заслуживают внимания, на практике никаких шагов по их воплощению пока не последовало, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США связывают предложение гарантий безопасности для Киева с отказом от всего восточного Донбасса в пользу России.

В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что руководство Евросоюза выразило обеспокоенность возможным давлением со стороны США на Украину с целью уступки территорий России в ходе переговоров.