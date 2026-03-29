Ушаков сообщил об интересных предложения США по решению конфликта на Украине

29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?3 комментария
Ушаков: Выдвинутые интересные предложения США по Украине пока не реализуются
Несмотря на то что США предложили несколько полезных идей для урегулирования конфликта на Украине, ни одна из них пока не нашла практического применения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
По его словам, «США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, – но вот пока они не реализуются». Помощник президента отметил, что хотя идеи заслуживают внимания, на практике никаких шагов по их воплощению пока не последовало, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США связывают предложение гарантий безопасности для Киева с отказом от всего восточного Донбасса в пользу России.
В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что руководство Евросоюза выразило обеспокоенность возможным давлением со стороны США на Украину с целью уступки территорий России в ходе переговоров.