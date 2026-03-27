Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Каллас обеспокоилась из-за давления США на Украину по вопросу территорий
Руководство Евросоюза выразило обеспокоенность возможным давлением со стороны США на Украину с целью уступки территорий России в ходе переговоров. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила на полях встречи G7 во Франции, что Евросоюз обеспокоен возможностью давления США на Украину по вопросу территориальных уступок, передает Reuters.
Каллас подчеркнула, что подобный подход является ошибочным и соответствует стратегии России, которая требует то, что ей якобы никогда не принадлежало.
«Это явно ошибочный подход. Конечно, это российский сценарий переговоров, когда они требуют чего-то, что никогда им не принадлежало, и именно поэтому мы предупреждаем, что это ловушка, в которую не стоит попадать», – заявила Каллас.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.
Президент США назвал решение Зеленского продолжать войну безумием из-за отказа выводить войска из Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проблематика территорий остается ключевым и наиболее чувствительным элементом в урегулировании конфликта на Украине.
При этом значительная часть украинского общества высказалась за прекращение боевых действий путем отвода войск и организации всенародного голосования.