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Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинская и американская делегации в Белом доме договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о достижении договоренностей между американской и украинской сторонами, передает РИА «Новости».
По его словам, в составе украинской делегации он принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией в Белом доме.
«Провели содержательный разговор о дипломатических шагах и шагах в вопросах безопасности. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», – написал Буданов.
Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ