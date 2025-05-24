The Times: Россия превзошла Украину в производстве и применении FPV-дронов

Tекст: Александра Юдина

По данным британского издания, новое поколение российских FPV-дронов и их оптоволоконных аналогов заметно изменили обстановку на линии фронта и способы ведения боевых действий, передает The Times.

The Times приводит мнение командира пехотного батальона ВСУ, который заявил, что из-за появления новых беспилотников изменения в боевых действиях происходят настолько быстро, что принятые месяц назад концепции уже не работают. Он отметил, что за одну неделю дальность поражения российских дронов увеличилась на четыре километра.

Издание указывает, что дроны оказали существенное влияние на применение бронетехники: ранее она считалась незаменимой на поле боя, однако теперь стала легкой мишенью и практически утратила свою эффективность вдоль линии соприкосновения.

Один из бойцов ВСУ сообщил изданию, что российские дроны скапливаются вокруг бронетехники, когда та приближается к передовой, и отметил, что эпоха танков подошла к концу.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что иностранные военные и политики анализируют российские подходы и технические новшества, применяемые в ходе специальной военной операции. Кроме того, Путин назвал развитие беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений для российских Вооруженных сил.