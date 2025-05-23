Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.9 комментариев
Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
Президент России Владимир Путин отметил, что иностранные военные и политики анализируют российские подходы и технические новшества, применяемые в ходе специальной военной операции.
Во время заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества президент России Владимир Путин заявил, что российский опыт ведения специальной военной операции внимательно изучается за рубежом, передает РИА «Новости». По его словам, как изменения в тактике, так и совершенствование вооружения стали предметом анализа не только для иностранных командований армий, но и для политиков, а также экспертов военно-промышленного комплекса других государств.
«Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств», – заявил Путин. Участники заседания обсудили вопросы развития международного сотрудничества в военной и технической сферах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал развитие беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений для российских Вооруженных сил.