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    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

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    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    3 комментария
    21 мая 2025, 09:43 • Новости дня

    Путин назвал БПЛА ключевым направлением для российских военных

    Tекст: Ольга Иванова

    Развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) признано важнейшим направлением для российских вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин а встрече с волонтерами в Курской области.

    Путин заявил, что отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сегодня является одной из ключевых для российских военных, передает ТАСС.

    В ходе беседы с волонтерами в Курской области один из участников отметил, что специалисты по БПЛА пользуются большой востребованностью в зоне спецоперации на Украине. Путин ответил на это: «Да, это правда, одно из ключевых направлений».

    Президент подчеркнул, что развитие технологий БПЛА – важная задача для оборонного сектора России. Власти уделяют большое внимание подготовке профессионалов в этой сфере и внедрению современных разработок на практике.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

    20 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В мае в Москве были пресечены попытки совершения терактов в районе Кремля и Красной площади накануне празднования Дня Победы, о чем президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о нейтрализации террористических угроз в центре столицы накануне Дня Победы.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что тогда же Россия объявила трехдневное перемирие, после чего в ночь на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, большая часть которых была направлена на Москву, передает ТАСС.

    «Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, киевские власти также пытались запугать зарубежных участников торжеств и не допустить их приезда в Москву. Путин указал Трампу, что инициаторами этих угроз и запугиваний выступали те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские идеи.

    Во время беседы лидеры уделили внимание военному сотрудничеству СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление из-за нынешнего состояния отношений между двумя странами и подчеркнул важность союзничества в прошлом. Он также отметил, что американское общество часто не верит в огромную цену, которую Россия заплатила за Победу.

    В ходе разговора лидеры также обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, отметив его прозорливые оценки, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

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    20 мая 2025, 11:32 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил, что Москва извлекла уроки из невыполнения оппонентами Минских соглашений. Теперь Россия не станет инициировать перемирие без юридической фиксации принципов движения к урегулированию украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов.

    «Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

    «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

    В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

    Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

    Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

    Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

    Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

    После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    21 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение памятников времен Второй мировой войны украинскими формированиями свидетельствует об их неонацистской идеологии и «крайнем идиотизме», заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

    На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.

    «Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.

    По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.

    Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.

    «Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.

    Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

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    21 мая 2025, 08:54 • Новости дня
    Путин посетил Курскую область
    Путин посетил Курскую область
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

    Владимир Путин посетил Курскую область, сообщает ТАСС. По данным агентства, кадры визита распространила пресс-служба Кремля в среду, сама встреча прошла накануне.

    В ходе поездки глава государства побывал в гуманитарном штабе, где встретился с волонтерами. Вместе с ним на встрече присутствовали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

    Отмечается, что это первая поездка Путина в регион после его полного освобождения от ВСУ. До этого Путин приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток».

    26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе операции «Поток» более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

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    20 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Путин подтвердил Трампу неизменную позицию по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин вновь выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва остается на твердой позиции по поводу урегулирования кризиса, который, по его словам, был создан западными странами, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Путин вновь подтвердил эту позицию со всей определенностью по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин и Дональд Трамп обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.

    Напомним, в понедельник Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, при этом глава российского государства находился в Сочи.

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    20 мая 2025, 13:29 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США

    Ушаков: Путин и Трамп подчеркнули союзничество СССР и США во Второй мировой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США акцентировали значимость исторического партнерства двух стран в годы Второй мировой войны, особо отметив теплоту отношений тогда.

    В ходе беседы президентов России и США особое внимание было уделено теме «боевого братства» СССР и США во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры подробно и с теплотой обсуждали тот период, когда два государства выступали союзниками против нацистской Германии и милитаристской Японии. Дональд Трамп выразил сожаление по поводу того, что в настоящее время Вашингтон и Москва находятся далеко друг от друга, несмотря на совместные усилия в прошлом.

    Путин напомнил о действиях Украины накануне Дня Победы. В ходе разговора Трамп подчеркнул, что помнит о боевом братстве двух стран и выразил сожаление, что, по его словам, сегодня по странным обстоятельствам страны оказались весьма далеки друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом.

    Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    20 мая 2025, 13:47 • Новости дня
    Путин и Трамп вспомнили предупреждение Макартура о милитаризме

    ТАСС: Путин и Трамп обсудили предупреждения Макартура о возрождении милитаризма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время телефонного разговора президенты России и США обратились к историческим предостережениям генерала Макартура о возможных рисках милитаристской политики.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, передает ТАСС

    Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры отметили прозорливость его оценок, особенно его предупреждение о возможном возрождении агрессивного милитаризма.

    По словам Ушакова, в беседе подчеркивалась важность исторических уроков, связанных с капитуляцией Японии и оценками генерала Макартура. Речь шла о необходимости принимать во внимание подобные предупреждения в современной международной политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о приверженности поиску справедливого решения конфликта на Украине в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом.

    Лидеры европейских стран были ошеломлены этим диалогом, поскольку Трамп не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с Путиным и подчеркнул прогресс по ряду вопросов.

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    21 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Курскую область осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

    Путин побывал на строящейся Курской АЭС-2 в городе Курчатове во время рабочей поездки в Курскую область, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В рамках визита глава государства встретился с представителями добровольческих организаций и обсудил вопросы развития региона с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. В ходе поездки Путин также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

    «В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В городе Курчатове Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

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    21 мая 2025, 09:00 • Новости дня
    Путин встретился с волонтерами в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области и поблагодарил их за работу.

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области, передает ТАСС. На встрече присутствовали врио губернатора Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

    В ходе визита особое внимание было уделено вопросам гуманитарной поддержки и работы волонтерских организаций.

    Владимир Путин совершил первый визит в Курск после освобождения региона от ВСУ. Президент ранее посетил Курскую область в марте после завершения операции «Поток», которая позволила российским бойцам прорвать оборону противника.

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    20 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Рютте назвал разговор Путина и Трампа позитивным шагом

    Генсек НАТО сообщил о восстановлении коммуникации между Россией и США

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом расценивается в НАТО как важное восстановление прямого общения между лидерами двух стран, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом был воспринят как позитивный шаг, поскольку восстановил прямую коммуникацию между сторонами, передает ТАСС.

    Рютте призвал поблагодарить США «за роль в решении этой проблемы». Он также добавил, что еще одним положительным моментом стало то, что после беседы с Путиным Трамп связался с Владимиром Зеленским.

    Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Главы стран Евросоюза высказали удивление в ответ на отказ Трампа от новых антироссийских санкций после беседы с российским лидером.

    Политолог Владимир Шаповалов выделил главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа.

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    20 мая 2025, 18:03 • Новости дня
    Эксперты: Система президентских грантов поможет раскрыть юные таланты в полную силу

    Политолог Август: Модель «Сириуса» по работе с юными талантами можно внедрить по всей стране

    Эксперты: Система президентских грантов поможет раскрыть юные таланты в полную силу
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России растет новое поколение творческих детей, готовых добиваться выдающихся успехов. Государство готово поддержать их стремления, заявила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Ранее Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» в Сочи предложил распространить систему грантовой поддержки одаренных студентов на юных спортсменов, музыкантов, художников и артистов.

    «Для России одинаково значимы как технологические победы, так и культурные, спортивные достижения. Наши специалисты применяют многие прогрессивные практики, способные раскрыть юные таланты в полную силу. А более широкое распространение программ президентских грантов поможет улучшить уже имеющийся опыт работы с молодежью», – пояснила политконсультант Алена Август.

    По ее словам, в России растет новое поколение творческих детей, готовых добиваться выдающихся успехов. «Государство готово поддержать их стремления», – заметила она. Аналитик напомнила, что на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» Путин подчеркнул, что новаторские подходы в преподавании, созданные в «Сириусе», нужно масштабировать. «За десять лет решение Путина о создании центра показало свою важность. У нас есть работающая модель, которую можно реализовать в каждом регионе России», – отметила собеседница.

    «Задача нашего образования – развитие потенциала молодых людей. Сейчас на рынке труда востребованы междисциплинарные навыки и специалисты с естественно-научным, креативным и гуманитарным началами», – подчеркивает Арсений Майоров, ректор АНО ВО «Университет ИТ ХАБ».

    «В этом смысле роль «Сириуса» в России огромна. Он стал уникальной лабораторией передовых образовательных практик и экосистемой для воспитания талантливых детей. Примечательно, что Путин поручил центру вместе с другими образовательными организациями в сфере искусства поучаствовать в разработке методики преподавания творческих дисциплин в школах», – продолжил эксперт.

    «Напомню, что Аристотель в своем лицее кроме преподавания натурфилософии и других дисциплин уделял огромное внимание пению и физической активности. Я вижу крайне важным прививать нашей молодежи интерес к прекрасному. Поручение президента позволит провести эту работу на высочайшем уровне с привлечением самых передовых экспертов», – резюмировал Майоров.

    Ранее президент Владимир Путин встретился с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра «Сириус», а также лауреатами конкурса «Созвездие». Кроме того, глава государства провел заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», сообщает Кремль.

    Президент напомнил, что почти десять лет назад, а именно 1 июня 2015 года, созданный на базе олимпийского наследия образовательный центр «Сириус» принял своих первых воспитанников. По его оценке, это место стало площадкой, где юные таланты со всей России получают широкие возможности для уверенного жизненного старта, учатся у выдающихся наставников, участвуют в создании передовых технологий и продуктов.

    «При этом нужно обязательно двигаться вперед – это в полной мере созвучно духу, самой идее «Сириуса». И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны», – заметил глава государства.

    Он также предложил распространить ежемесячную выплату по поддержке одаренных студентов в размере 20 тыс. рублей на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов оперы и балета, победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований. По словам президента, механизм распределения грантов должен отвечать задачам обеспечения не только технологического, но и культурно-ценностного суверенитета.

    «Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящих граждан, патриотов страны. Такое всестороннее, и, повторю, в полной мере гармоничное развитие детей, молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования», – подчеркнул Путин.

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    21 мая 2025, 09:24 • Новости дня
    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе

    Путин сообщил о зафиксированных попытках продвижения ВСУ в районе Шостки

    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области сообщил о попытках украинской армии выйти в сторону российской границы, упомянув район Шостки.

    Во время встречи один из волонтеров рассказал о ситуации на курском направлении и сообщил, что противник недавно был замечен в районе населенного пункта Шостка.

    «Тоже пытаются двигаться в сторону границы», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области в районе Шостки.

    Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.

    Во время этой поездки Путин встретился с волонтерами и поблагодарил их за проделанную работу.

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    20 мая 2025, 14:03 • Новости дня
    Трамп признал жертвы русских во Второй мировой войне самыми большими

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно русские понесли наибольшие человеческие потери в годы Второй мировой войны, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Трамп во вчерашнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным признал, что русские принесли в жертву свои жизни больше всех во Второй мировой войне, передает ТАСС.

    Как подчеркнул представитель Кремля, Трамп поделился, что в Америке ему многие просто не верят, что русские принесли в жертву свои жизни больше всех.

    Также Ушаков добавил, что американский президент отметил важность вклада России в победу над фашизмом, несмотря на скептицизм части американского общества.

    Ранее президент США заявлял, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне.

    Президенты России и США во время телефонного разговора отметили значимость исторического партнерства двух стран и подчеркнули теплоту отношений в те годы.

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    21 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин посадил Хинштейна в свою машину после встречи

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время визита в Курскую область президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение региональных вопросов в автомобиле.

    Путин после личной встречи с Александром Хинштейном посадил врио губернатора Курской области в свою машину, сообщает ТАСС. Глава государства предложил Хинштейну пообщаться на дополнительные темы во время совместной поездки.

    «Знаю, что у вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», – заявил Путин лично Хинштейну. Это произошло в рамках визита президента в Курскую область, где обсуждались актуальные задачи региона.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

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    21 мая 2025, 09:38 • Новости дня
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин согласился продлить ежемесячные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество, до момента их возвращения в собственные дома.

    Решение о продлении выплат прокомментировал президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном, передает ТАСС.

    Путин поддержал предложение руководства области и отметил: «Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома».

    Изначально выплаты предполагалось прекратить после полного освобождения Курской области от противника, операция завершилась 26 апреля. Однако Хинштейн обратился к президенту с просьбой о продлении меры поддержки на период, пока жители не смогут вернуться в свои дома.

    Президент также согласился с инициативой выделить бюджетные средства на ремонт домов, которые пришли в негодность во время эвакуации, даже если они не были разрушены напрямую в результате обстрела.

    «Так и надо сделать. Согласен и с этим предложением, потому что люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать. Согласен», – отметил президент.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

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