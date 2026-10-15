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Россия попросила Армению приостановить сертификацию комбикормов «Модус Гранум»
Россельхознадзор попросил Армению остановить сертификацию кормов «Модус Гранум»
Россельхознадзор обратился к Инспекционному органу по безопасности пищевых продуктов Армении с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию продукции предприятия «Модус Гранум» для поставок в Россию.
Россельхознадзор попросил приостановить сертификацию продукции предприятия по переработке зерна и производству муки и комбикормов «Модус Гранум» до проведения его инспекции специалистами, пишет ТАСС.
В материалах ведомства уточняется, что сертификацию предложено приостановить с 15 октября 2026 года.
Отмечается, что если продукция «Модус Гранум», отгруженная до 15 октября, поступит в Россию, решение о ее пропуске будет приниматься в обычном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия сохранила запрет на ввоз рыбы и молока из Армении.
Летом Россельхознадзор уничтожил крупную партию роз из Армении.
В июне ведомство приостановило поставки всей армянской рыбы.