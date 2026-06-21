«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.16 комментариев
Мурашко отметил вклад 3 млн медработников в развитие здравоохранения России
Мурашко: Более 3 млн медработников ежедневно спасают жизни россиян
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил слова благодарности российским специалистам за самоотверженный труд, высокий профессионализм и спасение жизней граждан.
Мурашко обратился к коллегам с поздравлениями, передает канал Минздрава на платформе Max. «Ежедневно более 3 млн врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, санитаров следуют призванию, проявляя высокий профессионализм, сохраняя здоровье и жизнь граждан России», – сказал он.
Министр подчеркнул, что отечественная система обеспечивает всеобщий охват медицинской помощью. Сейчас в стране реализуются масштабные национальные проекты, направленные на сбережение здоровья и поддержку семей. Создаются комфортные условия для лечения во всех учреждениях.
По словам руководителя ведомства, престиж профессии остается неизменно высоким, а молодежь идет в отрасль осознанно. Большую роль в этом играют опытные наставники, передающие свои знания и милосердие новому поколению.
Отдельную благодарность Мурашко выразил специалистам, работающим в воссоединенных регионах и помогающим участникам специальной военной операции. Он поблагодарил их за мужество и верность долгу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил команду работников отечественного здравоохранения с профессиональным праздником.
В прошлом году российский лидер выразил особую благодарность спасающим раненых бойцов военным медикам.