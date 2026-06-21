Мурашко отметил вклад 3 млн медработников в развитие здравоохранения России

Мурашко: Более 3 млн медработников ежедневно спасают жизни россиян

Tекст: Дарья Григоренко

Мурашко обратился к коллегам с поздравлениями, передает канал Минздрава на платформе Max. «Ежедневно более 3 млн врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, санитаров следуют призванию, проявляя высокий профессионализм, сохраняя здоровье и жизнь граждан России», – сказал он.

Министр подчеркнул, что отечественная система обеспечивает всеобщий охват медицинской помощью. Сейчас в стране реализуются масштабные национальные проекты, направленные на сбережение здоровья и поддержку семей. Создаются комфортные условия для лечения во всех учреждениях.

По словам руководителя ведомства, престиж профессии остается неизменно высоким, а молодежь идет в отрасль осознанно. Большую роль в этом играют опытные наставники, передающие свои знания и милосердие новому поколению.

Отдельную благодарность Мурашко выразил специалистам, работающим в воссоединенных регионах и помогающим участникам специальной военной операции. Он поблагодарил их за мужество и верность долгу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил команду работников отечественного здравоохранения с профессиональным праздником.

В прошлом году российский лидер выразил особую благодарность спасающим раненых бойцов военным медикам.