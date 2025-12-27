Мясников осудил россиян за отказ от статинов в праздники

Мясников осудил россиян за отказ от статинов в новогодние праздники

Tекст: Тимур Шайдуллин

Доктор Александр Мясников выступил с резкой критикой россиян, которые прекращают прием статинов, опасаясь их совместимости с алкоголем, сообщает «Россия 1». В программе «О самом главном» он назвал таких людей «антистатиночниками» и подчеркнул, что многие из них следуют советам блогеров или некомпетентных врачей, что приводит к тяжелым последствиям.

Врач отметил, что особенно опасны отказы от статинов в праздничные дни, когда уровень стресса и употребление алкоголя могут возрастать. Он напомнил, что резкое прекращение приема этих препаратов может спровоцировать серьезные осложнения для здоровья.

Статины применяются для снижения уровня холестерина в крови и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инсультов и атеросклероза. Мясников призвал не поддаваться сомнительной информации и строго соблюдать врачебные назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мясников предупредил о серьезных рисках для здоровья при бесконтрольном приеме аспирина и назвал его самым опасным лекарством.

Также доктор заявил, что вопрос о суточной норме воды преувеличен и отметил, что веками люди ориентировались на чувство жажды и этого было достаточно.