Трамп допустил рост пошлин на импорт из Канады и Мексики

Трамп намерен ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что эти пошлины могут быть увеличены в будущем. «Это будет первого [числа], в субботу,» – сказал Трамп, подтверждая свое намерение.



Трамп также отметил, что решение о введении пошлин на поставки нефти из Канады и Мексики пока не принято. По его словам, решение будет зависеть от цен на нефть и отношения к США со стороны этих стран. «Если на нефть установлена надлежащая цена, если они относятся к нам надлежащим образом… но они не поступают таким образом,» – добавил он.

Президент США выразил уверенность, что стране не требуется закупать у Канады ни древесину, ни нефть, утверждая, что США фактически субсидируют Канаду на 175 млрд долларов в год и Мексику на 250-300 млрд долларов ежегодно.

Ранее, 21 января, Трамп объявил о планах ввести дополнительные пошлины в размере 10% на импорт из Китая. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых в США товаров и услуг, с совокупным объемом экспорта в США в 2023 году почти 1,5 трлн долларов.

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