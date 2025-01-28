Дания отвергла идею Трампа о взятии Гренландии под контроль США

Глава МИД Дании Расмуссен: Трамп не получит Гренландию

Tекст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен категорически отвергли возможность взятия Гренландии под контроль Соединенными Штатами. Это заявление прозвучало в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа, который выразил желание присоединить Гренландию к территории США, передает ТАСС.

Лекке Расмуссен заявил: «Ну, Трамп не получит Гренландию. Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ – это народ, также с точки зрения международного права», – передает его слова агентство Ritzau. Министр подчеркнул, что идея о передаче Гренландии абсурдна и подчеркнул суверенитет гренландского народа.

На вопрос о возможности вторжения со стороны США, Расмуссен ответил, что Трамп не получит Гренландию, отметив, что это не та территория, которую нужно захватывать. Также он добавил, что не собирается давать советы Трампу о том, что тот не должен делать.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен поддержал своего коллегу, заявив, что полностью согласен с его комментариями. Он заявил это после фракционного заседания Либеральной партии, председателем которой он является.

В воскресенье бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова. Это связано с соглашением 1917 года, предоставляющим Британии первоочередное право на покупку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти, в то время как сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, а ранее предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.