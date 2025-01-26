США может потребоваться согласие Британии для покупки Гренландии

США смогут выкупить Гренландию только при отказе Британии от покупки

Tекст: Денис Тельманов

Экс-министр по делам Гренландии Том Хейм заявил об обязательности согласия Британии для покупки Гренландии США, передает ТАСС. Хейм отметил, что Британия еще в 1917 году потребовала права первой покупки Гренландии в случае ее продажи. Это условие было закреплено в договоре о Датской Вест-Индии, когда США выкупили у Дании за 25 млн долларов колонии, ныне известные как Американские Виргинские Острова.



Согласно упомянутому договору, датское правительство гарантировало, что распространит свои экономические и политические интересы на всю Гренландию, и США юридически признали эту территорию датской. Хейм подчеркнул, что президент Дональд Трамп, высказывая интерес к покупке острова, возможно, не знал об этом соглашении.

The Sunday Times отметила, что Лондон вряд ли будет претендовать на остров, хотя юридически имеет право первой покупки. Трамп ранее угрожал ввести торговые пошлины против Дании за отказ продать Гренландию. В недавнем разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, как сообщила Financial Times, Трамп настаивал на покупке, но получил отказ, что усилило его конфронтационные настроения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти, в то время как сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, а ранее предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

