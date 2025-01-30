ФРС США признала усиление неопределенности в экономике из-за политики Трампа

ФРС заявила о неопределенности последствий экономических мер администрации Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Федеральная резервная система США (ФРС) продолжает следить за последствиями политики президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС. По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, экономический комитет находится в режиме ожидания, чтобы оценить влияние новых экономических мер исполнимой власти. Пауэлл отметил, что ситуация на данный момент характеризуется высокой степенью неопределенности. Основные сферы беспокойства связаны с изменениями в пошлинах, иммиграции, бюджетной и регулятивной политике.



Вопрос о возможном снижении базовой ставки также был затронут на пресс-конференции. Пауэлл подчеркнул, что ФРС пока не видит необходимости в спешке с принятием решения по снижению ставки, которая осталась на уровне 4,25-4,5%. Ранее руководство ФРС обсуждало возможность снижения ставки дважды в этом году, вместо ожидаемых четырех раз. Это связано с обеспокоенностью по поводу темпов инфляции и влияния политики Трампа на экономику.

Участники заседания ФРС в декабре прошлого года выразили опасения по поводу изменений в иммиграционной и торговой политике, подчеркнув, что они могут оказать значительное влияние на экономику США. После победы на выборах Трамп объявил о планах введения таможенных пошлин и ужесточении иммиграционного законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил мнение, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и отметил, что без американской поддержки она бы не существовала как независимое государство.

Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. Весь 2024 год финансовый мир обсуждал судьбу главной валюты планеты – американского доллара – и то, может ли какая-либо страна прожить без ее использования. Приостановка американских программ помощи вызвала увольнения и отпуска сотрудников, работающих по контрактам с США, пишет The New York Times.

