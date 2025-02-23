WSJ: Британия обсудит с Трампом отправку миротворцев на Украину 27 февраля

WSJ сообщил о плане Британии и Франции отправить войска на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер Великобритании Кир Стармер может представить президенту США Дональду Трампу черновой вариант плана размещения британских и французских миротворцев на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Встреча должна состояться 27 февраля в Вашингтоне.

Согласно информации издания, Стармер поднимет вопрос отправки миротворцев на встрече с Трампом, но пока не будет обращаться с конкретным запросом о помощи. Президент Франции Эмманюэль Макрон, который также участвует в разработке плана, встретится с Трампом раньше, 24 февраля, чтобы изложить позицию союзников Украины о конфликте и помощи Киеву.

Европейская концепция не предполагает отправки на Украину американских войск, против чего выступает Трамп. Однако Лондон и Париж хотят заручиться огневой поддержкой США, если их миротворцы окажутся в опасности. Франция и Британия надеются, что США при необходимости используют свои средства ПВО в соседних с Украиной странах.

План предусматривает участие сухопутных сил, авиации и флота. Европейские войска не будут разворачивать на линии соприкосновения на востоке Украины. Миротворцы займутся защитой объектов инфраструктуры, городов и портов, включая Черное море. Для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня предлагается использовать беспилотники и спутники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер собрался предложить США план по размещению европейских войск на Украине. В Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину. Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой войны.