События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.11 комментариев
В Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину
Константинов назвал маловероятной отправку войск ЕС на Украину из-за слабости армий
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что отправка европейского военного контингента на Украину станет самоубийственным и маловероятным решением из-за слабости вооруженных сил стран ЕС.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отправка военного контингента стран Евросоюза на Украину станет самоубийственным решением, передает РИА «Новости». Константинов отметил, что у ЕС нет собственных войск, а вооруженные силы входящих в него государств скромны.
Константинов подчеркнул, что европейцы привыкли полагаться на американский зонтик безопасности, но в этот раз Вашингтон предупредил, что отправка войск на Украину будет их собственной операцией. Константинов также упомянул, что на такой случай статья 5 устава НАТО не будет распространяться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выступила против размещения миротворцев ЕС на Украине, а ЕС не принял решения об отправке войск на Украину, в то время как в Болгарии ограничили возможность отправки своих военных на Украину.