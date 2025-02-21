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В Болгарии ограничили возможность отправки военных на Украину
Парламент Болгарии ограничил участие армии в военных действиях на Украине
Народное собрание Болгарии приняло решение ограничить участие болгарских войск в боевых действиях на Украине, оставив их возможным только в рамках союзнических обязательств страны.
Народное собрание большинством голосов приняло декларацию об ограничении участия болгарских войск в боевых действиях на Украине. За документ проголосовали 166 депутатов, против выступили представители партии «Возрождение». Дебаты длились около двух часов, их трансляция велась на официальном сайте парламента, передает ТАСС.
В принятой декларации говорится о неучастии болгарских вооруженных сил в военных действиях на территории Украины, выходящих за рамки обязательств Болгарии в НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ. Заместитель председателя парламентской группы партии «Есть такой народ» Станислав Балабанов подчеркнул, что цель декларации – успокоить граждан. «Ни один болгарский солдат не будет отправлен на Украину», – заявил он.
Балабанов также отметил, что Болгарии не поступали запросы от правительства на отправку войск на Украину и парламент страны не рассматривал такие предложения. Представители партийного блока «Продолжаем перемены» и коалиции «Демократическая Болгария» предлагали добавить в декларацию пункт об осуждении агрессора, но это предложение не получило поддержки большинства.
В январе премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил о планах продолжения помощи Украине в рамках НАТО и ЕС, подчеркнув важность коллективной безопасности.
Напомним, 16 января депутат от коалиции «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил Росен Желязков получил поддержку 125 парламентариев, став новым премьер-министром Болгарии.