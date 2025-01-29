NYT: Приостановка США помощи парализует программы по всему миру

New York Times: Приостановка США помощи парализует программы по всему миру

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, США приостановили программы иностранной помощи, затронувшие проекты по всему миру, передает ТАСС.

Увольнения и отправка сотрудников в неоплачиваемые отпуска начались в разных странах. В США это решение может затронуть десятки тысяч человек, преимущественно в районе Вашингтона, работающих по контрактам с правительственными агентствами.

Госсекретарь Марко Рубио распорядился приостановить почти все программы, финансирующиеся из бюджета помощи в размере 70 млрд долларов.

Указание действует минимум 90 дней. Однако гуманитарная помощь, включая лекарства и продовольствие, может временно продолжаться. Миссии также могут подавать заявки на исключения из этого распоряжения.

Решение затронуло помощь Украине, Иордании и Тайваню, тогда как военное финансирование Израиля и Египта будет продолжено.

Окончательные решения о судьбе программ будут приниматься по итогам проверки, проведенной главой внешнеполитического ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине почти 90% СМИ зависели от западных грантов, что вызывало опасения по поводу возможной монополизации медиапространства на фоне заморозки американской помощи на три месяца, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.