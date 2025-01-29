На Украине предупредили о последствиях для СМИ из-за заморозки помощи США

Украинские СМИ оказались под угрозой монополизации из-за заморозки американской помощи

Tекст: Вера Басилая

По словам Романюк, почти девять из десяти украинских средств массовой информации существовали за счет грантового финансирования, передает РИА «Новости».

Она рассказала, что в первый год военного конфликта рекламный рынок в стране сократился на 92%, в частности, в сфере онлайн-медиа, и до сих пор не восстановился.

Региональные медиа, по информации Романюк, получают доход от рекламы на уровне от трех до десяти процентов, что недостаточно для выживания. Такая ситуация может ослабить контроль над властями через СМИ и привести к монополизации медиапространства, предупреждает она.

Романюк также выразила опасения, что ослабление украинских медиа может привести к попыткам захвата медиапространства, чтобы превратить медиа в инструмент влияния.

Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

Новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам.