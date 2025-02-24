Лавров сказал, когда прекратятся боевые действия на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Лавров сообщил на пресс-конференции в Анкаре, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, но прекратит боевые действия только тогда, когда будет достигнут результат, который устроит российскую сторону. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к диалогу как с Украиной, так и с европейскими странами, и готова принять помощь от любых представителей, действующих в духе доброй воли для достижения мира, передает ТАСС.

Лавров также сообщил, что состоявшиеся переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом были полезными. Он выразил уверенность, что эта встреча внесет значительный вклад в развитие многопланового сотрудничества между Россией и Турцией.

«В целом, я считаю, контакт был очень полезен. Мы еще продолжим работать в Анкаре, и уверен, что эта встреча внесет полезный вклад в развитие многопланового сотрудничества между РФ и Турцией», – отметил Лавров на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Лавров в Анкаре начал встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.