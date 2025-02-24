Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.6 комментариев
Лавров сказал, когда прекратятся боевые действия на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.
Лавров сообщил на пресс-конференции в Анкаре, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, но прекратит боевые действия только тогда, когда будет достигнут результат, который устроит российскую сторону. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к диалогу как с Украиной, так и с европейскими странами, и готова принять помощь от любых представителей, действующих в духе доброй воли для достижения мира, передает ТАСС.
Лавров также сообщил, что состоявшиеся переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом были полезными. Он выразил уверенность, что эта встреча внесет значительный вклад в развитие многопланового сотрудничества между Россией и Турцией.
«В целом, я считаю, контакт был очень полезен. Мы еще продолжим работать в Анкаре, и уверен, что эта встреча внесет полезный вклад в развитие многопланового сотрудничества между РФ и Турцией», – отметил Лавров на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Лавров в Анкаре начал встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.