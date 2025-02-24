ГА ООН приняла резолюцию США по Украине с антироссийскими поправками

Tекст: Вера Басилая

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную США, в отношении конфликта на Украине, внесенную с рядом изменений, имеющих антироссийский характер, передает ТАСС.

За документ проголосовали 93 страны, восемь, включая Россию и Белоруссию, были против, а 73, включая Соединенные Штаты, воздержались от голосования.

Европейские страны представили поправки, которые изменили оригинальный документ США, превратив его в антироссийский. В частности, были заменены формулировки, обозначающие конфликт как «полномасштабное вторжение». Также добавлено упоминание о территориальной целостности Украины в «международно признанных границах».

Резолюция также содержит пункт о заключении мира между Россией и Украиной в рамках Устава ООН, подчеркивая «необходимость соблюдения принципов равенства и территориальной целостности государств».

Ранее временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призвала Украину снять с голосования проект антироссийской резолюции и голосовать за американский вариант.

Постпред России при ООН Василий Небензя также призывал делегатов разных стран голосовать за представленный США проект документа.