США призвали Украину отозвать антироссийскую резолюцию в ООН

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать», – цитирует Ши РИА «Новости».

Она отметила, что необходима резолюция, отмечающая приверженность всех членов ООН к прекращению боевых действий, и в проекте резолюции США есть это указание, а также есть призыв к установлению прочного мира между Россией и Украиной.

«Именно это необходимо сейчас, и мы призываем все государства-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что США призвали поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.