Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
США призвали Украину отозвать антироссийскую резолюцию в ООН
Временный поверенный в делах Соединенных Штатов при ООН Дороти Ши призвала украинскую сторону снять с голосования проект антироссийской резолюции.
«Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать», – цитирует Ши РИА «Новости».
Она отметила, что необходима резолюция, отмечающая приверженность всех членов ООН к прекращению боевых действий, и в проекте резолюции США есть это указание, а также есть призыв к установлению прочного мира между Россией и Украиной.
«Именно это необходимо сейчас, и мы призываем все государства-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях», – приводит ее слова ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что США призвали поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.