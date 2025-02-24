  • Новость часаАвстралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР
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    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    11 комментариев
    24 февраля 2025, 06:43 • Новости дня

    США призвали ГА ООН голосовать против антироссийских резолюций по Украине

    США призвали ГА ООН поддерживать только их проект нейтральной резолюции по конфликту на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты, сообщает Reuters.

    В американской дипломатической ноте содержится призыв «проголосовать против любой другой резолюции или поправок». Свой проект они считают «перспективной резолюцией, сфокусированной на одной простой идее» – завершении конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    По мнению США, поддержка американской резолюции Генассамблеей ООН позволит «придать подлинный импульс международному миру и безопасности, поддержание которых является ключевой целью ООН».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 24 февраля намерены представить Генассамблее ООН проект резолюции по Украине, в котором не обвиняют Россию в начале конфликта. Кроме того, в понедельник СБ ООН также проведет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции по конфликту на Украине. СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции. В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

    23 февраля 2025, 08:43 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о возможном суде над Зеленским в США за смерть Лиры

    Депутат Рады заявил о предстоящем суде над Зеленским в США за гибель журналиста Лиры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский депутат Артем Дмитрук сообщил, что Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста Гонсало Лиры, погибшего в украинской тюрьме.

    Как передает РИА «Новости», украинский депутат Артем Дмитрук заявил, что Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Дмитрук отметил, что такое развитие событий возможно из-за заявления Илона Маска.

    Днем ранее глава департамента государственной эффективности, предприниматель Илон Маск, заявил, что Зеленский несет личную ответственность за гибель американского журналиста. Маск подчеркнул, что гибель Гонсало Лиры в украинской тюрьме не должна оставаться безнаказанной.

    В своем Telegram-канале Артем Дмитрук написал: «Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, а также отметил, что Зеленскому не следовало его убивать; в США готовят уголовные процессы против властей Украины.

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    23 февраля 2025, 18:01 • Новости дня
    Зеленский назвал условие своей отставки
    Зеленский назвал условие своей отставки
    @ Shalan Stewart/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции, транслируемой через YouTube-канал его офиса, заявил, что готов покинуть пост президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский отметил, что готов рассмотреть этот шаг как необходимое условие для мира: «Если мир для Украины – вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», – подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.

    Как писал журнал The Economist, в случае проведения выборов на Украине Зеленский проиграл бы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    23 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Украина отказалась возвращать США 500 млрд долларов

    Bloomberg: Украина отвергла требование США создать фонд на 500 млрд долларов

    Украина отказалась возвращать США 500 млрд долларов
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина выразила несогласие с требованием США о создании фонда на 500 млрд долларов в рамках возмещения трат. Киев считает, что сумма должна быть около 90 млрд долларов, и требует гарантий будущей помощи, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Украина выступила против предложения США о формировании специального фонда на 500 млрд долларов. Это требование входило в рамки ресурсной сделки по возмещению затрат американской стороны. Киев оценивает необходимую сумму в пять раз меньше – около 90 млрд долларов, и настаивает на получении гарантий о будущей военной и финансовой поддержке от США, передает РБК.

    Источник украинского издания New Voice заявил, что США первоначально предлагали установить размер фонда в 500 млрд долларов, но впоследствии уменьшили предложение до 100 млрд долларов, передав его спецпредставителю Киту Келлогу.

    Украина также выразила желание организовать встречу между украинским и американским президентами на следующей неделе для обсуждения деталей и дальнейших шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.

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    23 февраля 2025, 12:08 • Новости дня
    Украине предрекли две волны эмиграции после окончания СВО
    Украине предрекли две волны эмиграции после окончания СВО
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским СМИ предрекли две волны эмиграции из страны после окончания спецоперации в связи с возвращением 2 млн человек и возможным вступлением в ЕС.

    Украинское издание Telegraf предсказывает, что после завершения специальной военной операции (СВО) жители Украины массово покинут страну. По данным издания, ожидается две волны эмиграции.

    Первая волна начнется сразу после окончания боевых действий. Прогнозируется, что в Украину вернутся около 2 млн человек, но примерно такое же количество мужчин уедет за границ, передает «Лента.ру».

    Вторая волна миграции ожидается в случае вступления Украины в Европейский союз (ЕС). В этом случае страну могут покинуть от 1 до 2 млн человек. Основной причиной станет разница в уровне заработной платы на Украине и в странах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние четыре года на Украине снизилось количество первоклассников на 122 тыс.

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    23 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине

    Чиновники НАТО призвали наращивать производство дешевых беспилотников

    В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Украине продемонстрировал необходимость разработки и производства большого количества дешевого вооружения, включая беспилотные системы, что стало ключевым уроком для НАТО.

    Конфликт на Украине значительно изменил представления о ведении боевых действий, о чем пишет РБК. Военные эксперты и чиновники стран НАТО отметили необходимость разработки и производства большого количества дешевого, одноразового оружия, такого как беспилотные системы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что осознание важности автономного оружия стало одним из ключевых уроков этого конфликта.

    Йонсон советует союзникам инвестировать в технологии беспилотников и средства борьбы с ними, так как это важный аспект современной войны. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен согласен с этим мнением, добавив, что Украина показала способность производить экономичное оружие, которое может соперничать с дорогими западными системами. Он указал на необходимость наличия значительного количества дешевого оружия для противодействия угрозам из России и Китая.

    Издание Business Insider также отмечает, что широкое использование дронов на Украине не снижает ценности сложных систем вооружений, но показывает, что для ведения крупных конфликтов требуется больше, чем только сложное оружие. Западные страны извлекают уроки из этого конфликта и готовятся к будущей «войне дронов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил членство Украины в НАТО, а в НАТО признали испытания своей техники в боевых условиях на Украине.

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    23 февраля 2025, 07:58 • Новости дня
    Львовские власти лишили выплат участников «евромайдана»

    Львовская администрация отменила выплаты для участников «евромайдана» и их семей

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная администрация решила отменить выплаты некоторым категориям участников «евромайдана» 2014 года на Украине, сообщила депутат Львовского облсовета Ирина Супрун.

    Супрун в соцсетях сообщила, что выплаты отменены, в частности, для семей так называемой небесной сотни (сторонников «евромайдана», погибших во время беспорядков) и участников «евромайдана» с инвалидностью, передает ТАСС.

    «Защитников и защитниц с 2014 года! Почему вы лишаете людей помощи? Почему кто-то единолично решил, что имеет такое право?» – заявила Супрун.

    Она подчеркнула, что ее пост является публичным обращением к властям. К своей записи депутат приложила документ, представленный департаментом соцзащиты Львовской области. В этом документе перечислены категории граждан, которые исключены из программы социальной поддержки на 2025 год. Причины, по которым было принято такое решение, в документе не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил о том, что страна находится в шаге от введения трудовой повинности, при которой выплаты заменят пайками и талонами. По состоянию на сентябрь госдолг страны достиг рекордных 155,56 млрд долларов.

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    23 февраля 2025, 17:14 • Новости дня
    В МИД анонсировали новые переговоры России и США

    Рябков: Встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели

    В МИД анонсировали новые переговоры России и США
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    Рябков заявил о предстоящих переговорах с Соединенными Штатами по раздражителям в двусторонних отношениях. Встреча запланирована на конец следующей недели и пройдет на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, передает ТАСС.

    «Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях», – отметил Рябков.

    Ранее Рябков заявил об отсутствии подготовки к встрече между представителями России и США, которая якобы должна была состояться 25 февраля в Эр-Рияде.

    В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером оценивается как многообещающий.

    Напомним, Песков также заявил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля.

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    24 февраля 2025, 01:26 • Новости дня
    Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове

    Бойца ММА Леванова задержали в Кирове после его нападения на жену участника СВО и оскорблений в адрес российской армии

    Tекст: Антон Антонов

    В Кирове задержан мужчина, который проявил агрессию в отношении жены участника российской специальной военной операции на Украине, оскорбительно высказывался о российской армии и заявлял о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов», сообщили в региональном управлении МВД. СМИ уточняют, что задержан боец лиги поп-ММА Gas Fight Матвей Леванов.

    В МВД сообщили, что мужчина был установлен и задержан, его привлекут к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

    В Сети опубликовано видео, на котором Леванов проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Он выкрикивает нацистские лозунги и заявляет о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов». Также Леванов на видео высказывается против России и спецоперации, демонстрирует нацистское приветствие, передает РЕН ТВ.

    Леванов выступал в ММА-промоушене Gas Fight. В лиге уже сообщили о его исключении. «Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности», – говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».

    Gas Fight пояснила, что Леванов исключен «в связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом лиги».

    В ноябре в Тобольске таксист угрожал пистолетом пассажиру – ветерану специальной военной операции. Таксист заявил, что убивает тех, кто участвовал в Сирии и на СВО. В мае произошло нападение на участников СВО в Башкирии.

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    23 февраля 2025, 07:22 • Новости дня
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 20 украинских дронов
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 20 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь над российскими регионами перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что пять беспилотников нейтрализованы над Орловской областью, по четыре – над Белгородской и Курской, три – над Липецкой, по два – над Тульской и Воронежской областями.

    Накануне вечером силами ПВО были уничтожены украинские беспилотники над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом.

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    24 февраля 2025, 00:55 • Новости дня
    Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине

    Совбез ООН запланировал голосование по предложенному США проекту резолюции по Украине

    Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в понедельник проведет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции по конфликту на Украине, сообщило постпредство Китая, председательствующее в Совбезе в феврале.

    Голосование состоится в 23.00 мск. Проект резолюции, предложенный США, копирует документ Генеральной Ассамблеи ООН, предложенный Вашингтоном ранее, передает РИА «Новости».

    США предложили его в противовес антироссийскому проекту, отказавшись от соавторства с западными странами. В тексте не используются формулировки о «вторжении» России, а сам конфликт назван «российско-украинским».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах США представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.

    СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции в ООН, осуждающей Россию, предложив взамен свою версию. США потребовали от Украины отозвать ее проект резолюции. Британия и Франция просили США изменить американский проект резолюции по Украине.

    В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

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    23 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    В Кремле объяснили реакцию Трампа на заявления Зеленского

    Песков назвал вполне объяснимой реакцию Трампа на заявления Зеленского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему реакция президента США и его команды на заявления Владимира Зеленского была столь резкой, отметив, что ни один президент не потерпит такого отношения.

    Песков назвал объяснимой реакцию американского лидера и его команды на некорректные заявления Зеленского. Песков подчеркнул, что ни один президент не будет терпеть подобное отношение к себе, а его команда и соратники не станут терпеть неуважение к своему лидеру, передает РИА «Новости».

    Он сделал это заявление в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что жесткая риторика президента США в адрес Зеленского была ответом на недопустимые высказывания украинского лидера.

    Ранее Washington Post сообщала, что решение Владимира Зеленского раскритиковать президента США оказалось ошибочным, что негативно сказалось на отношениях между Украиной и США.

    В Белом доме заявили, что Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес президента США.

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    23 февраля 2025, 17:08 • Новости дня
    FT: США отказались от стопроцентного контроля фонда в сделке с Украиной

    FT: Проект сделки США с Украиной исключил условие о 100% контроле фонда

    Tекст: Ольга Иванова

    В проекте соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых убрали условие о полном контроле США над фондом, что ранее было названо неприемлемым украинской стороной, сообщает Financial Times.

    Условия о стопроцентном контроле США над будущим фондом были исключены из нового проекта соглашения с Украиной о полезных ископаемых, сообщает РИА «Новости». В первом варианте договора предусматривалось, что США будут поддерживать полный финансовый контроль, а Украина обязуется вносить 50% доходов от минеральных ресурсов до достижения 500 млрд долларов. Эти условия были названы украинскими чиновниками неприемлемыми и, согласно Financial Times, убраны из последующего проекта.

    Украинские представители считают, что соглашение будет подписано, когда США предоставят гарантии безопасности. Один из украинских чиновников отметил, что текущий проект все еще требует от Украины выполнения множества обязательств, в то время как предложения американской стороны остаются слабыми.

    Новый проект также включает в себя создание инвестиционного фонда восстановления, что остается в рамках обсуждений между двумя странами. Однако, детали о распределении финансового участия между сторонами продолжают обсуждаться, что создает сложности в достижении окончательного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отказывается подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине. Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства.

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    23 февраля 2025, 23:54 • Новости дня
    Зеленский объяснил острую реакцию на «сигнал из Америки»

    Зеленский объяснил острую реакцию на заявления со стороны властей США их влиянием на социальное мнение

    Зеленский объяснил острую реакцию на «сигнал из Америки»
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что реагирует не просто на критические высказывания представителей властей США, а «на сигнал, который идет из Америки».

    «Все это небезопасные шаги по ослаблению Украины, общественного мнения в Украине и за границей», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Он заявил, что высказывания мировых лидеров имеют последствия для общественного мнения. Зеленский подчеркнул, что реагирует не просто на слова президента США, а «на сигнал, который идет из Америки».

    При этом Зеленский заверил, что не обижается на слова о том, что является «диктатором », хоть и не считает такие высказывания «комплиментарными».

    «Обижается на «диктатора» тот, кто диктатором является… Диктаторами мы не будем, я законно признанный президент», – сказал он, заверив, что «после окончания военного положения будут выборы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства.

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    24 февраля 2025, 06:32 • Новости дня
    Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР
    Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России, сообщило минобороны Австралии. Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что его страна также вводит дополнительные санкции против 52 лиц и организаций.

    Под санкции Австралии попали 70 лиц и 79 организаций. Отмечается, что «это самый большой пакет санкций Австралии с февраля 2022 года». Они касаются в том числе администрации новых регионов России, включая министров, судей и прокуроров, а также «лиц и организаций, участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей», передает РИА «Новости».

    Также санкции направлены против лиц в оборонном, транспортном и финансовом секторах России и «тех, кто распространяет дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру». Австралия запретила «поставки коммерческих беспилотников и компонентов, включая предоставление сопутствующих услуг».

    Австралия ввела в общей сложности более 1,4 тыс. санкций против России.

    Глава МИД Новой Зеландии сообщил: «Дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций». В санкционный список включены 27 физических и 25 юридических лиц. Среди них компании, связанные с экспортом энергоносителей из России, а также высшие военнослужащие КНДР, якобы оказывавшие помощь России.

    Питерс также сообщил о решении страны внести 3 млн долларов в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ для Украины, управляемый Всемирным банком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии Дэвид Лэмми сообщил, что Лондон в понедельник объявит о самом крупном с начала конфликта на Украине пакете санкций в отношении России. Послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Тем временем Вашингтон заявил, что рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров.

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    23 февраля 2025, 20:17 • Новости дня
    Уиткофф спрогнозировал возврат американского бизнеса в Россию после мира на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что американские компании могут вернуться на российский рынок в случае достижения мирного соглашения на Украине.

    Уиткофф заявил в интервью телеканалу CBS, что американские компании смогут снова выйти на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и достижения мира. Уиткофф подчеркнул, что на недавней встрече обсуждения с Россией по этому вопросу не было, но ожидания такого развития событий присутствуют, передает РИА «Новости».

    Он выразил уверенность в том, что после заключения мирного соглашения бизнес-интересы США в России будут восстановлены. По его словам, это важный шаг для обеих стран в плане экономического сотрудничества и восстановления взаимовыгодных отношений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные компании начали зондировать возможности возвращения в Россию, хотя официальных запросов пока не поступало, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, отметив, что важным остается защита инвестиций российского бизнеса.

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    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

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    Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29

    На этой неделе Украина потеряла три истребителя МиГ-29 – самолеты были уничтожены российскими средствами ПВО. Киев испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО, поэтому потеря каждой машины ослабляет потенциал ВСУ. Как говорят эксперты, Зеленский делает последний рывок и пускает в ход резерв, что приводит к закономерному результату. Подробности

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    Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

    В ФРГ 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии», наиболее очевидным исходом эксперты называют победу коалиции ХДС и СДПГ. Однако не исключены и сюрпризы: если в Бундестаг сумеют пройти «малые» фракции, партиям Фридриха Мерца и Олафа Шольца придется искать третьего союзника. Как эти выборы изменят Германию и ее отношение к России? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Никита Анисимов Никита Анисимов
      Перестройка мира добралась до Кубы

      Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Как появилась Могила Неизвестного Солдата

      Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

      События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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