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США призвали ГА ООН голосовать против антироссийских резолюций по Украине
США призвали ГА ООН поддерживать только их проект нейтральной резолюции по конфликту на Украине
США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты, сообщает Reuters.
В американской дипломатической ноте содержится призыв «проголосовать против любой другой резолюции или поправок». Свой проект они считают «перспективной резолюцией, сфокусированной на одной простой идее» – завершении конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
По мнению США, поддержка американской резолюции Генассамблеей ООН позволит «придать подлинный импульс международному миру и безопасности, поддержание которых является ключевой целью ООН».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США 24 февраля намерены представить Генассамблее ООН проект резолюции по Украине, в котором не обвиняют Россию в начале конфликта. Кроме того, в понедельник СБ ООН также проведет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции по конфликту на Украине. СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции. В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.