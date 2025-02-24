США призвали ГА ООН голосовать против антироссийских резолюций по Украине

США призвали ГА ООН поддерживать только их проект нейтральной резолюции по конфликту на Украине

Tекст: Антон Антонов

В американской дипломатической ноте содержится призыв «проголосовать против любой другой резолюции или поправок». Свой проект они считают «перспективной резолюцией, сфокусированной на одной простой идее» – завершении конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По мнению США, поддержка американской резолюции Генассамблеей ООН позволит «придать подлинный импульс международному миру и безопасности, поддержание которых является ключевой целью ООН».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США 24 февраля намерены представить Генассамблее ООН проект резолюции по Украине, в котором не обвиняют Россию в начале конфликта. Кроме того, в понедельник СБ ООН также проведет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции по конфликту на Украине. СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции. В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.