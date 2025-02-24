Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине

Совбез ООН запланировал голосование по предложенному США проекту резолюции по Украине

Tекст: Антон Антонов

Голосование состоится в 23.00 мск. Проект резолюции, предложенный США, копирует документ Генеральной Ассамблеи ООН, предложенный Вашингтоном ранее, передает РИА «Новости».

США предложили его в противовес антироссийскому проекту, отказавшись от соавторства с западными странами. В тексте не используются формулировки о «вторжении» России, а сам конфликт назван «российско-украинским».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах США представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.

СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции в ООН, осуждающей Россию, предложив взамен свою версию. США потребовали от Украины отозвать ее проект резолюции. Британия и Франция просили США изменить американский проект резолюции по Украине.

В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.