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Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине
Совбез ООН запланировал голосование по предложенному США проекту резолюции по Украине
Совет Безопасности ООН в понедельник проведет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции по конфликту на Украине, сообщило постпредство Китая, председательствующее в Совбезе в феврале.
Голосование состоится в 23.00 мск. Проект резолюции, предложенный США, копирует документ Генеральной Ассамблеи ООН, предложенный Вашингтоном ранее, передает РИА «Новости».
США предложили его в противовес антироссийскому проекту, отказавшись от соавторства с западными странами. В тексте не используются формулировки о «вторжении» России, а сам конфликт назван «российско-украинским».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах США представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.
СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции в ООН, осуждающей Россию, предложив взамен свою версию. США потребовали от Украины отозвать ее проект резолюции. Британия и Франция просили США изменить американский проект резолюции по Украине.
В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.