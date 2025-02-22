События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.8 комментариев
Стало известно о попытках США заблокировать украинскую резолюцию против России в ООН
Bloomberg: США пытаются заблокировать украинскую резолюцию против России в ООН
США выступили против украинской резолюции в ООН, осуждающей Россию, предложив взамен свою версию, направленную на мирное разрешение конфликта, пишет Bloomberg.
Издание Bloomberg сообщило, что США намерены добиться блокировки украинской резолюции в ООН, которая осуждает Россию за конфликт, передает РИА «Новости». Согласно информации источников, администрация президента США призвала всех членов организации поддержать американскую версию.
Американский Госдепартамент в своем заявлении подчеркнул, что Вашингтон стремится к скорейшему прекращению конфликта и призывает к прочному миру между Москвой и Киевом. В новой резолюции, предложенной США, главной целью ООН называется поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров.
Россия, в свою очередь, внесла в документ поправку, указав на необходимость устранения коренных причин конфликта
Ранее США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН.