США решили представить резолюцию по Украине на Генассамблее ООН 24 февраля

Tекст: Александра Юдина

Рубио заявил о намерении США внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, передает ТАСС.

Он отметил, что США рассчитывают на поддержку всех членов организации, так как резолюция призвана проложить путь к миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине, а призывает к миру и прекращению боевых действий.

Напомним, США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.