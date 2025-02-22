  • Новость часаБелоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Светотерапия может помочь при лечении бессонницы»
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    ФСБ рассекретила документы о пособнике нацистов Ахраменко
    Агроном рассказал, как дачнику выбрать любимый цвет перца
    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника» (фото)
    Медведев призвал Зеленского упасть в ноги американцам и немедленно объявить выборы
    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области
    Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко
    Бежавшая в Россию семья из США заявила о краже 5 млн рублей
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    30 комментариев
    22 февраля 2025, 10:20 • Новости дня

    США решили представить резолюцию по Украине на Генассамблее ООН 24 февраля

    Tекст: Александра Юдина

    Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах США представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.

    Рубио заявил о намерении США внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, передает ТАСС.

    Он отметил, что США рассчитывают на поддержку всех членов организации, так как резолюция призвана проложить путь к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине, а призывает к миру и прекращению боевых действий.

    Напомним, США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

    Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

    Коментарии (65)
    21 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Кремль указал на бессмысленность спонсирования войны на Украине
    Кремль указал на бессмысленность спонсирования войны на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что дальнейшее спонсирование Киева США нецелесообразно, так как это приводит к коррупции и малоэффективно, что признано уже самим Вашингтоном.

    Песков заявил, что дальнейшее финансирование Киева Вашингтоном не имеет смысла. Он отметил, что спонсирование войны против России не только неэффективно, но и является источником коррупции, передает ТАСС.

    «Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным. Тем более что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая. И скорее оно порождает действительно отвратительную коррупциогенную атмосферу», – подчеркнул Песков, отзываясь на критику в адрес властей Киева.

    Он также добавил, что это признание со стороны США, предъявляющих претензии киевским властям, свидетельствует о серьезных проблемах в управлении выделяемыми средствами. Песков напомнил, что данные средства не оправдывают ожидания и не демонстрируют значительных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи. Белый дом, как пишут «Ведомости», возмутился тем, что большая часть денег «пропала».

    Коментарии (7)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


    Коментарии (3)
    21 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Депутат ЕП: Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Европарламента Мика Аалтола сообщил о требовании президента США Дональда Трампа к Европейскому союзу согласовать условия капитуляции Украины в течение трех недель.

    Сообщение о требовании Белого дома к ЕС передал Аалтола в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    По его словам, президент США дал три недели европейским лидерам на согласование условий капитуляции Украины.

    В противном случае США заявили о своем намерении «уйти из Европы». «У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», – добавил депутат.

    Впервые после начала СВО состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет достигнуть мирного соглашения с Россией без участия Вашингтона.

    Трамп также обвинил Зеленского в отказе от проведения выборов и назвал его «диктатором без выборов».

    Это вызвало на Западе восприятие Зеленского не как борца за демократию, а как узурпатора, жаждущего войны. Более того, в окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Президент США заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву 9 мая, он заявил, что не собирается ехать на День Победы в Россию.

    На вопрос журналиста, намерен ли он направиться в Москву для участия в мероприятии, Трамп ответил: «Нет, не собираюсь», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренностей относительно визита президента США в Москву на празднование Дня Победы нет.

    Французский журнал Le Point сообщил, что якобы президент США планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Коментарии (10)
    21 февраля 2025, 22:10 • Новости дня
    Le Point: Трамп посетит Москву 9 мая

    Le Point: Президент США приедет в Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Победы, сообщил французский журнал Le Point.

    Издание пишет, что президент США намерен посетить Москву на празднование 80-летия Победы, он будет присутствовать на московских трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2025, 23:44 • Новости дня
    Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские компании могут сотрудничать с американским предпринимателем Илоном Маском в научной сфере после того, как он закончит реформу административных органов США, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин на Форуме будущих технологий посетил стенды компаний, которые представили свои новейшие разработки. Зампред правления Газпромбанка Дмитрием Зауэрсом продемонстрировал президенту новейшие российские разработки. Среди них была мягкая биосовместимая матрица для предотвращения повреждений коры головного мозга при операциях, которую Зауэрс назвал российским ответом проектам Маска, передает РИА «Новости».

    «Он закончит реформировать административные органы в Штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте.... Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», – заявил Путин.

    Также Зауэрс представил устройства накопления энергии, которые, по его мнению, могут обеспечить импортозамещение в приоритетных отраслях экономики, включая развитие Арктики. Эти устройства применимы в робототехнике, космических системах и других областях.

    Зауэрс предложил использовать российские батареи в космических кораблях SpaceX, указав на их большую энерговооруженность.

    Ранее Путин выразил признательность иностранным ученым за их решение поддерживать контакты с российскими партнерами.

    Также Путин заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 08:59 • Новости дня
    Reuters: США пригрозили отключить Украине Starlink за отказ от сделки

    Reuters: США отключат Starlink Украине при отказе Зеленского от сделки

    Tекст: Александра Юдина

    США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым, пишет Reuters.

    По данным издания, США рассматривают возможность прекращения доступа Украины к Starlink, если Зеленский не подпишет соглашение о критически важных для страны полезных ископаемых, передает РИА «Новости».

    По данным источников, обсуждение этого вопроса произошло на фоне стремления Вашингтона получить доступ к богатым запасам полезных ископаемых на территории Украины.

    «Потеря Starlink была бы сильнейшим ударом для Украины», – отметил источник агентства.

    Система спутникового интернета Starlink считается жизненно важной для украинских вооруженных сил, обеспечивая надежную связь и координацию в условиях конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон. Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа от сделки по минералам.

    Коментарии (2)
    21 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Reuters: Россия и США тайно обсуждали конфликт на Украине в Швейцарии

    Reuters сообщило о тайных переговорах России и США по Украине в Швейцарии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские и российские представители в последние месяцы провели неофициальные встречи в Швейцарии для обсуждения конфликта на Украине, что было подтверждено тремя источниками Reuters.

    Встречи проходили на фоне смены власти в США. Источники отмечают, что, хотя участники имеют дипломатический и оборонный опыт, они не являются представителями правительств, передает Reuters.

    Неизвестно, были ли эти встречи санкционированы официальными лицами и кто именно принимал в них участие. По словам одного из источников, некоторые советники президента США знали об этих контактах. Однако детали переговоров, включая их повестку и возможное участие украинской стороны, остаются неясными.

    Напомним, на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость этих переговоров при посредничестве Саудовской Аравии.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 00:24 • Новости дня
    Песков опроверг сообщения о визите Трампа на 9 мая в Москву

    Песков сообщил об отсутствии договоренностей о визите президента США на 9 Мая в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Договоренностей относительно визита президента США в Москву на празднование Дня Победы нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что на текущий момент нет никаких договоренностей о визите президента США в Москву на празднование Дня Победы 9 Мая, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналист РБК, достигнуты ли какие-либо договоренности по поводу визита американского лидера, Песков ответил коротко: «Нет».

    Ранее французский журнал Le Point сообщил, что якобы президент США  планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Песков заявил, что Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа от сделки по минералам

    Президент США пообещал Киеву проблемы, если соглашение о минералах не будет подписано

    Tекст: Вера Басилая

    Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  заявил о планах очень скоро заключить сделку с Киевом, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых. По его словам, в случае отказа Украины от подписания договора, она столкнется с проблемами.

    Американский лидер подчеркнул, что сделка поможет вернуть США их затраты в размере 400-500 млрд долларов. Президент отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения, и оно должно быть заключено в короткий срок.

    «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим», – подчеркнул президент США. По его словам, Вашингтон и Киев очень близки к соглашению, и Украине «нравится сделка».

    Также он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, подчеркнув важность участия России в процессе.

    Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский может продать ресурсы Украины ради прощения Трампа.

    Коментарии (2)
    22 февраля 2025, 01:35 • Новости дня
    США предложили в ООН резолюцию без обвинений России в начале конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине, а призывает к миру и прекращению боевых действий, следует из документа.

    США предложили новый проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Документ, получивший название «Путь к миру», состоит из трех пунктов: выражение соболезнований по поводу гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта», призыв к скорейшему прекращению военных действий и достижению прочного мира, а также напоминание о главной цели ООН – поддержании международного мира и безопасности.

    В отличие от прежних резолюций, Вашингтон отказался от использования западных формулировок о «российском вторжении на Украину», а также не призвал вывести войска с территории постсоветского государства.

    Россия внесла в документ поправку о необходимости устранения коренных причин конфликта.

    Ранее США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

    Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 07:55 • Новости дня
    В МИД рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

    Рябков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа находится на начальной стадии

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка к встрече президентов России и США только началась, а переговоры в Эр-Рияде стали ключевым этапом на пути к нормализации отношений между странами, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков отметил, что для успешной организации встречи лидеров двух стран требуется интенсивная подготовительная работа, которая уже началась, передает РИА «Новости».

    По его словам, переговоры в Эр-Рияде являются важной частью этой подготовки. Основные вопросы, стоящие на повестке дня, касаются нормализации отношений между Россией и США, а также урегулирования острых международных ситуаций, включая конфликт на Украине. Эти темы требуют особого внимания и дипломатического подхода для достижения устойчивых решений.

    Рябков подчеркнул, что важно не только организовать встречу, но и заложить основу для долгосрочных улучшений в двусторонних отношениях.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.

    Песков также сообщал, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США  и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    В Кремле объяснили критику Зеленского со стороны США

    Песков объяснил критику Зеленского нежеланием Киева вести мирные переговоры

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что критика Белого дома в адрес Владимира Зеленского связана с нежеланием украинского руководства налаживать мирные переговоры.

    Представитель Кремля объяснил критику Зеленского со стороны Вашингтона, связав ее с нежеланием Киева налаживать мирные переговоры, передает ТАСС.

    Песков отметил, что недавние заявления государственного секретаря США Марко Рубио показывают, что многие не могут оставаться равнодушными к действиям киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров.

    «Это находит свое отражение в эмоциональных высказываниях», – подчеркнул он.

    Песков также добавил, что ситуация вокруг Украины вызывает много переживаний в международном сообществе, что и приводит к критике со стороны американской администрации.

    Как писала газета Politico, союзники Украины в США уже советуют Зеленскому принять предложение о сделке по редкоземельным элементам, чтобы улучшить отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам, публично отказавшись от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Песков исключил промежуточные контакты Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.

    Эту информацию он сообщил в ответ на вопрос о возможности таких контактов в беседе с ТАСС.

    Песков добавил, что стороны пока не продвинулись в вопросе определения места проведения предстоящего саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На вопрос о том, существует ли прогресс по месту проведения, пресс-секретарь ответил кратко: «Не продвинулись».

    Ранее Песков сообщал, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Сам Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 06:35 • Новости дня
    Рябков оценил шансы добиться улучшения в отношениях с США

    Рябков заявил о готовности России к деловому диалогу с США и приветствовал изменение тональности Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выразила готовность к продолжению деловых переговоров с США после изменения тональности в высказываниях Вашингтона, но точные перспективы улучшения отношений станут ясны только после новых контактов, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков отметил, что российская сторона фиксирует и анализирует сигналы, поступающие из США, особенно от их лидеров. По словам Рябкова, тональность последних контактов существенно отличается от прошлых, и Россия готова продолжать практический диалог, передает РИА «Новости».

    Замглавы МИД подчеркнул, что понимание, насколько быстро смена тона может привести к практическим изменениям, станет возможным только после новых контактов. Он добавил, что требуется работа над практической повесткой, определенной руководством на встрече в Эр-Рияде. Рябков считает, что дальнейшее продвижение поможет понять, есть ли реальный шанс на улучшение отношений или потребуется более глубокая проработка и поиск компромиссов. По его мнению, темп этой работы пока остается открытым вопросом.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов решать ситуацию на Украине путем мирных переговоров.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    Коментарии (0)
    Главное
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    В Белом доме раскрыли ложь о работоспособности Байдена
    Трамп заявил, что не собирается в Москву на парад Победы
    Рамуш-Орта раскритиковал политику Обамы в отношении России
    Reuters: США пригрозили отключить Украине Starlink за отказ от сделки
    Роналду разозлился на российского арбитра
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов

    Лондон перестает быть золотой столицей мира

    На рынке золота два исторических события: драгоценный металл рекордно дорожает и одновременно утекает из Великобритании, где хранят свой запас многие страны мира. Английские джентльмены и их главный банк потеряли доверие. Для этого есть серьезные причины, как и для аудита золотого запаса США, затеянного Илоном Маском. Подробности

    Перейти в раздел

    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

    Перейти в раздел

    «Светотерапия может помочь при лечении бессонницы»

    «Лампы для циркадианных ритмов могут быть полезным инструментом для лечения бессонницы». О новом методе преодоления бессонницы – светотерапии и так называемых циркадных лампах, а также о том, как устроены циркадные ритмы и какое воздействие оказывает на человека свет в разное время дня, газете ВЗГЛЯД рассказала врач-сомнолог София Черкасова. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский продаст ресурсы Украины ради прощения Трампа

    Офис Зеленского получил от США «улучшенный» проект соглашения о добыче редкоземельных металлов на Украине. Первый вариант оказался настолько радикальным, что Зеленский, который первым предложил американцам ресурсы страны, отказался подписывать его. Вашингтон рассчитывает заработать на сделке 500 млрд долларов. Какой теперь будет реакция Зеленского на это соглашение? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............