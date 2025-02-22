Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.14 комментариев
США решили представить резолюцию по Украине на Генассамблее ООН 24 февраля
Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах США представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.
Рубио заявил о намерении США внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, передает ТАСС.
Он отметил, что США рассчитывают на поддержку всех членов организации, так как резолюция призвана проложить путь к миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине, а призывает к миру и прекращению боевых действий.
Напомним, США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.
Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.