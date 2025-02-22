Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.7 комментариев
США предложили в ООН резолюцию без обвинений России в начале конфликта на Украине
Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине, а призывает к миру и прекращению боевых действий, следует из документа.
США предложили новый проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
Документ, получивший название «Путь к миру», состоит из трех пунктов: выражение соболезнований по поводу гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта», призыв к скорейшему прекращению военных действий и достижению прочного мира, а также напоминание о главной цели ООН – поддержании международного мира и безопасности.
В отличие от прежних резолюций, Вашингтон отказался от использования западных формулировок о «российском вторжении на Украину», а также не призвал вывести войска с территории постсоветского государства.
Россия внесла в документ поправку о необходимости устранения коренных причин конфликта.
Ранее США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.
Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.