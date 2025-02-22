США предложили в ООН резолюцию без обвинений России в начале конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

США предложили новый проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Документ, получивший название «Путь к миру», состоит из трех пунктов: выражение соболезнований по поводу гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта», призыв к скорейшему прекращению военных действий и достижению прочного мира, а также напоминание о главной цели ООН – поддержании международного мира и безопасности.

В отличие от прежних резолюций, Вашингтон отказался от использования западных формулировок о «российском вторжении на Украину», а также не призвал вывести войска с территории постсоветского государства.

Россия внесла в документ поправку о необходимости устранения коренных причин конфликта.

Ранее США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

Газета ВЗГЛЯД писала, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.