События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
WSJ: Британия и Франция просили США изменить проект резолюции по Украине
WSJ: Британия и Франция хотели поправки в проект резолюции США по Украине, но получили отказ
Чиновники из Великобритании и Франции обратились к США с просьбой внести изменения в их проект резолюции ООН по Украине, однако получили отказ, пишет Wall Street Journal.
Чиновники из Британии и Франции попросили США внести изменения в проект резолюции ООН по Украине, сообщает Wall Street Journal. Однако Вашингтон отказался делать какие-либо изменения в документ, передает РИА «Новости».
Сообщается, что данная резолюция касается конфликта на Украине, и США предложили нейтральный вариант, где не обвиняют Россию в начале конфликта. Вашингтон также выразил соболезнования в связи с жертвами «российско-украинского конфликта».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация настаивала на отзыве украинского проекта резолюции ООН, но Киев отказался выполнить это требование, предпочтя оставить свой проект без изменений.
США выступили против украинской резолюции, предложив свою версию, ориентированную на мирное разрешение конфликта.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.